你必定掂 政府錫晒｜曾智華

上周團拜，不少老友提及本欄兩篇文章，一為指出黃金即將爆煲，結果三日後中到應，另一為我申明自己的股票重倉，只買「政府唔俾得佢死」的四隻股——中電（002）、港鐵（066）、國泰航空（293）及港交所（388） 。

與巴郡選股原則異曲同工

我是個相當穩健又冇幻想的投資者，絕不追逐甚麼「當炒股」及「流行板塊」。因「當炒」分分鐘變「唔當炒」；「流行板塊」隨時會變「唔流行板塊」。

「股神」巴菲特及佢拍檔「股聖」芒格的投資智慧，例如介紹過的三M投資大法，跟足長保平安。另外，芒格也再三申明，巴郡買的重鎚股票，有個非常大原則，是「肯定十年後不會消失」。這與我堅持買「政府唔俾得佢死的股票」異曲同工。

芒格舉例：「就算今天Uber幾流行，我哋都唔會買，因無法肯定十年後佢仍否存在，又若遇到相若競爭對手及市場衝擊，會變成點樣？」眾所周知，巴郡買重可口可樂及美國銀行，正因肯定無論世界點變，十年後汽水仍會是大家的日常流行飲品。而銀行，根本無甚麼可以取代，另外，保險公司也如是。

四大重磅股肯定越做越大

回說我的四大重磅股，一如芒格所言，絕對可以百分百肯定十年後，中電、港鐵、國泰航空及港交所仍然存在，也肯定會越做越大。

點解？這是香港的需要，也是政府的需要。佢哋能生存，能壯大，正正代表香港百業興旺，經濟蓬勃，直接間接有利庫房。

四大公司業務既與香港息息相關，政府當然錫晒佢哋，給予多多「特權」及「優惠」。這正是公共行政學中的「政策傾斜」，這個，其他上市公司並不享有，因沒有同一的Nature。

政府絕對需要保證：（一）中電年年有利潤；（二）港鐵有權發展各站的上蓋；（三）國泰航空盡享最佳泊位及最佳升降時間外，所有航空業的相關公司，盡歸佢擁有；（四）港交所繼續「獨家開賭」（股票期貨期權不是賭博嗎？），不准競爭，逼住發達。

講到咁，你應該明喇啩？

資深傳媒人 曾智華

