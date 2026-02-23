摩通料今年樓價最多升15% 由復甦初期轉「擴張期」 上調一隻地產股目標近50%

大行相繼看好本港樓市，繼高盛將2026年本港樓價升幅預測由5%上調至12%後，摩根大通亦將今年樓價升幅預測由5%至7%，大幅上調至10%至15%，並預期2027年再升約5%。

樓市已進入新階段

摩通發報告指出，本港樓價自去年3月創出低位後，升幅較預期強勁，相對已反彈超過一成，相信樓市已進入新階段，由「復甦初期」邁向「擴張期」，主要受惠於人口流入、股市暢旺、內地買家入市、累積購買力釋放及庫存量改善等。

新地目標價162元 全城最牛

摩通指出，在樂觀市場環境下，地產股板塊估值由股息率支持轉為資產折讓收窄，將其所覆蓋的行業股份目標價整體上調13%至49%。個股之中，新地（016）評級獲上調至「增持」，目標價大幅提高近50%至162元，為全城最「牛」，並相當於資產淨值折讓率20%。

該行又看好信置（083），認為適合追求收益的投資者，將目標價調高至14.5元；至於恒地（012）目標價亦上調至39元，預計待3月中旬業績及股息政策明朗後，將是更佳入市時機。

相關文章：高盛看好本港樓價再升3年 受惠政府搶人才及經濟改善 更多人或「轉租為買」