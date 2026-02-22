高盛點評四大日本工業電子股 誰是AI數據中心最大贏家｜藍血工廠

日股有幾勁？早前我在1月25日的專欄《日本馬桶也沾上AI概念 TOTO一技術成半導體零件關鍵》中提過，在這個AI狂潮席捲全球的世代，不要以為只有矽谷那班穿T-shirt的科技新貴才是贏家。看看日本的TOTO，尋常百姓只知它出產的高級智能馬桶能將屁股洗得如沐春風，卻不知這家百年老店暗藏殺機，其頂級的精密陶瓷技術，竟是半導體製造設備中不可或缺的關鍵零件。如今不到一個月，市場已經如夢初醒，股價由1月下旬的5,142日圓，靜悄悄地攀升至如今6,195日圓的水平，短短一個月累積升幅高達近28%。這等雄渾的爆發力，足證東洋工業的底蘊。

這股由日本傳統工業撐起AI半壁江山的暗流，如今終於浮出水面。日前美日兩國政府豪擲約330億美元的AI數據中心投資大計拍板，華爾街御用大白鯊高盛隨即拋出一份重量級報告，點評4隻日本工業電子巨頭。這場大國博弈的AI軍備競賽，實質上是一場21世紀高科技的「藍血」圈地運動，而日本的百年老店，正正掌握著這場運動的命脈。

三菱電機承襲日本軍工血統

高盛這份點將錄中，三菱電機與松下雙雙獲黃袍加身。先說三菱電機，這家企業如今是「國防」與「AI」兩大概念並駕齊驅，猶如打機開了金手指。三菱本就承襲日本軍工的優良血統，國內防務利潤日隆，若未來放寬武器出口限制，利潤勢必如火山爆發。在AI戰場上，它更為北美度身訂造專用供電設備，並與台灣鴻海簽下合作備忘錄聯手搞數據中心。加上其企業內部重組猶如武士切腹後的重生，精簡成本立竿見影，高盛對其看高一線，實屬理所當然。

松下在美早有電池廠房佈局

另一邊廂，松下在AI數據中心電池備用系統的市佔率極高，預計到了2026年，這類產品銷量將按年呈1.8倍的井噴式增長。更絕的是，松下在美國本土早有電池廠房佈局，進可攻退可守，隨時搖身一變轉作數據中心用途。這種戰略縱深，猶如二戰時的美國兵工廠，未開戰已贏在起跑線，區區電動車的風險，自然被利好因素完全蓋過。

日立承辦多是攸關命脈系統

至於昔日王者日立，現時市場擔憂AI洪流將無情顛覆傳統軟件服務業，令其估值縮水，然而大家大可不必過份悲觀，分析員亦強調，日立承辦的多是大型且攸關命脈、「不能出錯」的關鍵系統。這種建基於強大硬件磐石上的實體AI業務，絕非矽谷幾間車庫初創可以輕易取代，坐過山車跌極亦有其護城河。

藤倉主打超高密度光纖電纜

壓軸出場的，是美日投資名單中萬綠叢中一點紅的光纖股——藤倉，它主打的超高密度光纖電纜，乃是各大電訊巨頭的命根。在AI算力飢渴的今日，藤倉面對的唯一考驗，就是如何應付龐大需求，即考驗其交貨能力。

與此同時，同業對手亦在秣馬厲兵，住友電工攀附上了英偉達這座大山研發次世代技術，古河電工則大興土木建新廠窮追猛打。

藍血工廠

