Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」

投資理財
更新時間：15:21 2026-02-21 HKT
發佈時間：15:21 2026-02-21 HKT

家族辦公室近年在本港大行其道，除了有助節省稅項以及妥善管理資產之外，據近年進軍家辦業務的光證國際指出，也有助傳承家族理念。舉例說，有家辦規定每年可動用約1000萬元作為家族旅行之用，但條件是必須全體家族成員出席，以保持「整整齊齊」的團結傳統。

訂具體退休年齡讓下代接棒

光證國際尊尚家族辦公室大灣區業務主管衛昶指出，另一個傳承理念的例子，是有家辦規定假若有家族成員離婚，便要離開董事局，即是不能再管理家族資產，以降低成員離婚的誘因。有家辦為了確保其CEO具創新思維，以及讓下一代順利接棒，就會訂立具體退休年齡。隨着時代轉變，有些規定可能變得不合時宜，衛昶表示，家辦也可以訂明，只要有某一比例的家族成員同意，便可以修改規定，確保家辦與時並進。

光證國際尊尚資本管理主管高兆麟提到，香港的富裕家族一向很懂得用磚頭去滾存財富，一方面收租，另一方面向銀行借貸擴充規模。這條致富方程式，近年遇上困難，有些家族便希望從一個專業管理的投資平台，為他們帶來穩定回報，因此對設立家辦感興趣。此外，有些投資者希望透過成立家辦，建立內地家族成員來港定居的渠道。

雖然成立家辦好處多，但不是每一個家族都適合。高兆麟表示，有些家族上一代已經有很多兄弟姐妹，整個家族分枝眾多，較難達成共識。不過，內地以往實施「一孩政策」，很多內地投資者家族結構簡單，設立家辦並不困難。

高兆麟（中）指出，隨着政府大力宣傳，例如在亞洲金融論壇設有討論家辦的環節，各界對家辦運作認識加深。旁為衛昶（左）及黃俊雄（右）。 何君健 攝
高兆麟（中）指出，隨着政府大力宣傳，例如在亞洲金融論壇設有討論家辦的環節，各界對家辦運作認識加深。旁為衛昶（左）及黃俊雄（右）。 何君健 攝

光證國際冀家辦業務AUM增逾15%

港府銳意發展本港家辦市場，光證國際尊尚家族辦公室高級副總裁黃俊雄稱，政府現時給予的稅務優惠，主力是招攬單一家族辦公室，如果在聯合家族辦公室方面也着力多一些，提供更多優惠，有機會吸引一些中小型的高增值家族來港。與其他亞洲家辦中心例如新加坡、杜拜等相比，黃俊雄指出，香港既有面向大灣區優勢，客戶來源也較國際化。相比之下，新加坡主要發展東南亞市場，而杜拜也只是服務中東地區為主。

高兆麟指出，隨着政府大力宣傳，例如在亞洲金融論壇亦設有討論家辦的環節，各界對家辦運作認識加深，推動市場增長。至於光證國際本身，他希望今年家辦業務的AUM（資產管理規模）可以有15%至20%的增長。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
日本福岡有獸父強姦兩名親女。iStock
日本福岡獸父連環強姦 15歲長女誕「胞弟」14歲次女要墮胎
即時國際
6小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
6小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-20 13:27 HKT
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
6小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
02:06
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
6小時前
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
01:58
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
3小時前
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
影視圈
7小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT