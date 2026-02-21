家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」

家族辦公室近年在本港大行其道，除了有助節省稅項以及妥善管理資產之外，據近年進軍家辦業務的光證國際指出，也有助傳承家族理念。舉例說，有家辦規定每年可動用約1000萬元作為家族旅行之用，但條件是必須全體家族成員出席，以保持「整整齊齊」的團結傳統。

訂具體退休年齡讓下代接棒

光證國際尊尚家族辦公室大灣區業務主管衛昶指出，另一個傳承理念的例子，是有家辦規定假若有家族成員離婚，便要離開董事局，即是不能再管理家族資產，以降低成員離婚的誘因。有家辦為了確保其CEO具創新思維，以及讓下一代順利接棒，就會訂立具體退休年齡。隨着時代轉變，有些規定可能變得不合時宜，衛昶表示，家辦也可以訂明，只要有某一比例的家族成員同意，便可以修改規定，確保家辦與時並進。

光證國際尊尚資本管理主管高兆麟提到，香港的富裕家族一向很懂得用磚頭去滾存財富，一方面收租，另一方面向銀行借貸擴充規模。這條致富方程式，近年遇上困難，有些家族便希望從一個專業管理的投資平台，為他們帶來穩定回報，因此對設立家辦感興趣。此外，有些投資者希望透過成立家辦，建立內地家族成員來港定居的渠道。

雖然成立家辦好處多，但不是每一個家族都適合。高兆麟表示，有些家族上一代已經有很多兄弟姐妹，整個家族分枝眾多，較難達成共識。不過，內地以往實施「一孩政策」，很多內地投資者家族結構簡單，設立家辦並不困難。

高兆麟（中）指出，隨着政府大力宣傳，例如在亞洲金融論壇設有討論家辦的環節，各界對家辦運作認識加深。旁為衛昶（左）及黃俊雄（右）。 何君健 攝

光證國際冀家辦業務AUM增逾15%

港府銳意發展本港家辦市場，光證國際尊尚家族辦公室高級副總裁黃俊雄稱，政府現時給予的稅務優惠，主力是招攬單一家族辦公室，如果在聯合家族辦公室方面也着力多一些，提供更多優惠，有機會吸引一些中小型的高增值家族來港。與其他亞洲家辦中心例如新加坡、杜拜等相比，黃俊雄指出，香港既有面向大灣區優勢，客戶來源也較國際化。相比之下，新加坡主要發展東南亞市場，而杜拜也只是服務中東地區為主。

高兆麟指出，隨着政府大力宣傳，例如在亞洲金融論壇亦設有討論家辦的環節，各界對家辦運作認識加深，推動市場增長。至於光證國際本身，他希望今年家辦業務的AUM（資產管理規模）可以有15%至20%的增長。

