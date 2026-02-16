Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

濫竽充數現代版｜曾智華

投資理財
更新時間：15:47 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:47 2026-02-16 HKT

上周四早上7點，我正悠悠閒在茶記歎奶茶，先睇睇手機有乜嘢訊息要覆之際，突然彈出肥女兒最新emoji嘲笑公仔，附字：「肥爸，快啲睇《星島日報》A7版，有張好搶眼嘅濫竽充數現代版大相！」

講到咁吸引，睇咪睇！揭呀揭，哎吔吔，邊個咁大整蠱？竟然出半版宣傳：名家分析、穩健致富、盡在星島財經！C位乃我個豬頭嘜，同林本利教授及曾淵滄教授等真正財經名家及經濟學者平排刊出，簡直靠害。

財富主要分配3類資產

之後整個早上都俾百厭老友窒：好威啫企C位、終於上咗神枱喇、下周俾乜冧把呀……。夠喇喂，有勞各位高抬貴手咪再玩我。唉，攪到今期唔知寫乜好。咁啦，蛇年最後一日，檢討自己全年戰績啦。

讀者必知，我是一個非常保守的理財者，已經年紀老邁，絕對不會將養老金冒險。故此，除供滿的自住物業外，財富主要分配在：一、政府年金，以保證自己月月有糧出，直至離開世界；二、各式政府債券；三、幾隻「政府唔俾得佢死」的股票，包括中電（002）、港鐵（066）、國泰航空（293）及港交所（388）。

4大柱躉股 全部有升有息

第一及第二項回報可準確預測，安心。第三項又如何？單單買「政府唔俾得佢死」概念，已十分放心，股價只會有升有跌，公司絕不會「蒸發」。究竟以上4隻，今年戰績如何呢？

（一）中電52周最低60.45元，如今接近77元新高，4厘利息，正！

（二）港鐵52周最低23.8元，如今約37元，也是邁向全年新高，2.8厘息。

（三）國泰52周最低8.5元，如今大約13元，也接近全年新高，息率5.35厘。

（四）港交所52周最低283.2元，最高466元，過去7個月長期400元以上，接近3厘息。

4隻我的柱躉股，蛇年全部有升有息，升幅相當可觀。

至於用閒錢玩玩吓的其他兩隻，維他奶（345）派息後加早前賺咗少少，打和；但lululemon（LULU）則未知何時見家鄉。

資深傳媒人 曾智華

相關文章：投資大忌「超」字陷阱｜曾智華

