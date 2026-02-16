炒Al新股記住小賭怡情｜曾淵滄

早前有學校發現不少學生以人工智能（Al）在考試時集體「作弊」，下令重考。目前，香港教育界的主流心態竟然還停留在防止學生以Al作弊，而不是鼓勵學習、應用AI，這是非常錯誤的心態。

新加坡行動值得香港參考

上星期，新加坡政府公布今年的《財政預算案》，其中最引人關注的是新加坡政府正準備帶領全體新加坡人迎接AI的年代。任何企業引入Al，相關成本可以扣稅400%；任何人學習Al，可以獲得政府支助學費，並可以免費使用高端Al軟件半年。

當地政府還成立一個全國人工智能委員會，主席由黃循財總理自己擔任，成員包括9位內閣部長，換言之，以一個超級跨部長的組織迎接Al年代，新加坡政府的行動很值得香港特區政府參考。那些擔心自己的工作會被Al取代的人，更應該馬上去學習如何應用Al。那些擔心學生以Al「作弊」的老師，更應該馬上自己學好Al，並指導學生如何應用Al，而不是防備、禁止學生使用。

科企巨額投資AI不是問題

看看近日美國這些科技大企業，他們投入Al的資金是嚇人的，也嚇到了不少股民，導致股價下跌，但是，這絕對不是問題，科技巨企投資Al，可能有更巨大的回報，也可能達不到預期的結果。

但是，這總比甚麼都不做強，不願引入Al的企業，遲早會被淘汰，不願學習AI的老師、學生，也會被淘汰，Al是殘酷的，跟不上被淘汰是必然的。甚麼時候香港特區政府會學習新加坡政府那樣全面推動Al的學習與應用？

股市跟着Al倒是很貼，有數間Al新股，一上市股價就翻倍，甚至翻兩倍，而這些企業竟然是至今仍無盈利，換言之，股民在賭，想賭則永遠記住：小賭怡情。

實際上，已經上市的數間科技大企業，那一間沒有投入Al？為甚麼我們要捨棄這些已經有利潤讓我們看的到的大股，而去追那些仍無利潤的小股？論Al的投入與應用，阿里巴巴（9988）與騰訊（700）仍然是全國第一，而且Al、雲端連結基建也最強。除了阿里巴巴與騰訊這兩間科技巨企外，兩間電訊巨企中電信（728）與中移動（941）為了開創電訊以外的收入，過去幾年也大量投資於Al雲端服務。

中國晶片業一日千里

Al離不開晶片，中國Al晶片與美國Nvidia還有一段距離。過去拜登政府擔心中國有了Al晶片，Al應用會加快，於是下令不許Nvidia出售H200這類高端Al晶片給中國，於是Nvidia設計一款性能較差的H20賣給中國，再後來，H20也被禁售。

就在這段時間，中國的晶片業一日千里，近期特朗普終於明白越禁則中國的進步越快，下令解禁，不但解禁H20，連H100也解禁，現在輪到中國政府在思考，放不放H100入口？如果放，中國的晶片在科技上的確還比不上H100，一放開入口，現有的Al晶片廠恐怕會全部倒閉。不放開入口，那些尖端Al企業的應用則不易全面發輝。

曾淵滄

