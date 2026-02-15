滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅

林本利去年3月在《星島頭條》預期，恒指一旦突破25000點，升上28000點可謂「最低消費」，及至去年9月他又重申恒指升上28000點懸念。恒指終於在今年1月底突破28000點，林本利坦言較他預測遲了一個月，而近日恒指回調至26000點水平，他重申去年底預測，料恒指今年在23000至30000點間上落，倘若美國繼續減息、美匯指數回落至90左右，恒指重上30000點可期。

他先分析近來港股情境，科技指數已由去年10月高位回落超過20%，陷入技術性熊市，造好的股份主要在傳統的金融、地產股，例如滙豐（005）早前曾見141.5元、新地（016）上周五創出135.7元的高位。他說在美股也有相同情況出現，例如美股的石油股的埃克森美孚（XOM）、雪佛龍（CVX），電訊股的AT&T（T）、Verizon（VZ）近期表現也勝過多隻科技股。

低吸有盈利大型科技股

林本利不諱言喜愛買科技股的年輕人，近月投資會跑輸鍾愛傳統股的「老股民」。他建議持有這些傳統股的學生，不妨趁機會「減磅」，沽出一部分「袋袋平安」，待大市回落再買回，把部分套現的資金低吸有盈利的大型科技股。

另外，近月金價升至每盎司5000美元，林本利坦言即使沒有投資黃金也不用妒忌，因為對比無息收的黃金，若在港股中持有滙豐、中銀（2388）賺幅很可觀，過去一年連收息也賺逾七成，與金價同期升幅相若。

展望港股前景，林本利維持今年在23000至30000點間上落的預測，倘美國繼續減息，美匯指數回落，跟據往績恒指30000點時，美匯指數均在89至90水平。

留意逾十項經濟指標

同時，若他給學生參考的逾十項經濟指標，包括美匯指數、人民幣CFETS指數、本港GDP、港股通淨流入、銀行體系結餘、一個月銀行同業拆息等，達標項數越多，亦越有力支持恒指挑戰30000點甚至更高水平。

