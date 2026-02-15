滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
發佈時間：06:00 2026-02-15 HKT
林本利去年3月在《星島頭條》預期，恒指一旦突破25000點，升上28000點可謂「最低消費」，及至去年9月他又重申恒指升上28000點懸念。恒指終於在今年1月底突破28000點，林本利坦言較他預測遲了一個月，而近日恒指回調至26000點水平，他重申去年底預測，料恒指今年在23000至30000點間上落，倘若美國繼續減息、美匯指數回落至90左右，恒指重上30000點可期。
他先分析近來港股情境，科技指數已由去年10月高位回落超過20%，陷入技術性熊市，造好的股份主要在傳統的金融、地產股，例如滙豐（005）早前曾見141.5元、新地（016）上周五創出135.7元的高位。他說在美股也有相同情況出現，例如美股的石油股的埃克森美孚（XOM）、雪佛龍（CVX），電訊股的AT&T（T）、Verizon（VZ）近期表現也勝過多隻科技股。
低吸有盈利大型科技股
林本利不諱言喜愛買科技股的年輕人，近月投資會跑輸鍾愛傳統股的「老股民」。他建議持有這些傳統股的學生，不妨趁機會「減磅」，沽出一部分「袋袋平安」，待大市回落再買回，把部分套現的資金低吸有盈利的大型科技股。
另外，近月金價升至每盎司5000美元，林本利坦言即使沒有投資黃金也不用妒忌，因為對比無息收的黃金，若在港股中持有滙豐、中銀（2388）賺幅很可觀，過去一年連收息也賺逾七成，與金價同期升幅相若。
展望港股前景，林本利維持今年在23000至30000點間上落的預測，倘美國繼續減息，美匯指數回落，跟據往績恒指30000點時，美匯指數均在89至90水平。
留意逾十項經濟指標
同時，若他給學生參考的逾十項經濟指標，包括美匯指數、人民幣CFETS指數、本港GDP、港股通淨流入、銀行體系結餘、一個月銀行同業拆息等，達標項數越多，亦越有力支持恒指挑戰30000點甚至更高水平。
|
指標
|
最新(截至2月13日)
|
林本利目標
|
恒生指數
|
26,567
|
30,000
|
採購經理指數PMI
|
52.3(1月)
|
高於50
|
美匯指數
|
96.92
|
低於98.5
|
人民幣CFETS指數
|
98.34
|
高於96
|
美元兌港元
|
7.8166
|
低於7.8
|
人民幣兌港元
|
1.1319
|
高於1.144
|
1個月銀行同業拆息
|
2.51464%
|
低於2.5%
|
港元銀行體系結餘
|
539億
|
高於1,000億元
|
港股通(滬深兩市)
|
677.88億(1月)
|
高於400億元
|
零售業總銷貨價值
|
350億(12月) ↑ 6.6%
|
高於360億元
|
GDP增長率(按年)
|
3.8%(第四季)
|
高於2%
|
失業率
|
3.8%(10月至12月)
|
低於3%