盤點中日韓台外遊上網計劃 電訊商主打數據共享 eSIM遊日8日低至36元

農曆新年假期已至，本港外遊熱潮持續，日本、韓國、台灣及中國內地等短線目的地尤受歡迎。因應市民出行需求，本地各大電訊商早在節前已推出一系列漫遊數據優惠，涵蓋月費計劃附加服務、短途數據通行證、eSIM及實體儲值卡等，選擇繁多，價格與條款差異顯著，市民選購時需仔細比較。

3香港限時優惠月費143元起

針對需要頻繁往返中港澳三地的用戶，有電訊商推出整合式月費計劃搶客。例如，3香港早前針對「攜號轉台」客戶推出「2026賞」限時優惠，主打中港澳三地5G數據共享，無需額外購買漫遊包。其優惠涵蓋三款24個月合約計劃，月費由143元至258元不等，數據量由30GB至70GB。

數碼通5G計劃送環球旅遊保險

另一電訊商數碼通（SmarTone）則推出「新春旅行特惠」，將漫遊數據與手機出機、家庭服務綑綁。客戶上台指定5G計劃，可獲贈環球旅遊保險，並可以優惠價加購附屬SIM卡共享數據，或同時申請Home 5G寬頻服務。

csl及中移香港推短途數據通行證

針對單次旅行需求，csl及中國移動香港（CMHK）均提供短途數據通行證。csl的「漫遊數據通行證」以24小時為計算單位，提供無限數據，首1GB為全速，其後限速至512kbps，覆蓋地區包括中國內地、澳門、亞太區及歐美。客戶亦可選擇購買固定流量組合，如內地/澳門4GB售88元。中國移動香港（CMHK）的「GO! Pass漫遊數據組合」則允許用戶透過應用程式預訂，數據包在購買後180天內啟用即可，啟用後30天有效，提供1GB至15GB的5G數據用量選擇，覆蓋多個熱門區域。

除了傳統電訊商，旅遊平台及實體店舖的競爭亦相當激烈。旅行平台Trip.com提供多款目的地eSIM產品，並推出新年折扣，部分超特惠套餐價格極低。eSIM無需換卡，透過QR碼啟動，便利性高。

鴨寮街SIM卡過年前減價5至10元

至於深水埗鴨寮街等實體卡銷售點，亦有店舖在節前進行促銷。例如，日本Docomo「8天8GB」實體卡、中國移動「8日無限量卡」等均有5至10元不等的減價。這類實體卡價格通常較低，但需留意網絡鎖定、速度限制等條款。

遊日8天 最平eSIM不用40元

記者以「8天旅遊、每日約需1GB數據」為基準，比較不同方案，發現價格差異顯著。以日本為例，最經濟的選擇為SoftBank「8天8GB eSIM」，約36.23元，但高速流量用畢後會降至128kbps；若追求更充裕流量及穩定性，KDDI「8天每日100GB eSIM」約98.24元。韓國方面，當地電訊商提供的「8天8GB eSIM」低至約22.85元，每日1GB高速後限速至384kbps。台灣的「7+1天8GB eSIM」則約29.95元。

相比之下，本地電訊商的短途漫遊通行證，價格普遍在188至198元區間，雖然免換卡、覆蓋通常較可靠，但所包的全速數據量（普遍為1GB至4GB）可能難以滿足8天每日1GB的需求，其後會轉為較低速的無限數據。

隨著漫遊數據市場競爭白熱化，消費者可根據自身行程、數據用量習慣及對網絡質素的要求，仔細比較條款，作出精明選擇。