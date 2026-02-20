Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年投資切忌貪勝不知輸 火旺大利AI及能源 港股5個農曆月份料較佳

投資理財
更新時間：06:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-20 HKT

踏入2026年丙午馬年，在環球經濟變數多的背景下，堪輿學家唐碧霞指出，丙午年經濟大環境雖充滿挑戰，傳統行業將面臨嚴峻考驗，但「火」旺之年亦將為新興科技帶來前所未有的突破。對於投資者而言，這將是策略致勝的一年。

對傳統行業極為不利一年

唐碧霞分析2026年立春八字，指出今年格局為「身旺無財」，命局中欠缺財星，這在堪輿學上象徵整體經濟發展動力不足。她預警，馬年經濟前景未明，對於依賴舊有模式運作的傳統行業而言，將是極為不利的一年。

她續指，特別是大企業，經營環境將變得更為艱難，危機重重。受制於國際形勢緊張、資金外流及投資者信心不足等多重外圍因素影響，企業容易出現債務違約或資金鏈斷裂的問題。唐碧霞特別提醒從商的自僱人士，在進行借貸融資前，必須仔細衡量風險，切忌在局勢不明朗時強行盲目擴張，否則容易陷入進退維谷的困境。失業率方面，預計將出現微升的趨勢。

然而，危中也有機，唐碧霞指丙午馬年屬火，因此屬「火」的行業發展將最為理想。隨著科技發展迅速，新興行業如人工智能（AI）、直播帶貨、銷售、影視娛樂、保健及身心靈產業將迎來新突破，成為經濟寒冬中的亮點。

港股呈現「先跌後升」格局

針對備受關注的金融股票市場，唐碧霞表示，丙午年正處於經濟衰退周期，股市發展將出現劇烈震盪。雖然美股表現預計一般，但港股將呈現「先跌後升」的格局。

她引用易經卦象進一步解釋，上半年卦象為「山地剝」，代表剝落、侵蝕之意，暗示股票投資容易出現虧損，投資者若在此期間過分進取，極易「損手」離場。然而，進入下半年，卦象轉為「地風升」，象徵著如地底下的風般逐漸升起，股市將迎來反彈契機。

她坦言，只要不太貪心，下半年是有獲利機會。唐碧霞建議投資者在馬年不宜採取長線持有的策略，而應靈活變通，見好就收。她強調「有收益便要馬上離場」，切忌貪勝不知輸，否則最終可能一場空。她同時點出，農曆七月、八月、十月、十一月及十二月是股市表現較佳的月份，投資者可多加留意。此外，數字1號及6號亦被視為較為理想的幸運號碼。

行業部署：火運當頭 水運最弱

在行業板塊的部署上，唐碧霞表示，第一位為屬火的行業，受惠於馬年火旺，電子、科技、AI、能源、煤氣、石油、美容化妝等行業將排在首位，表現最為亮麗。

第二位為屬金的行業，例如金融、銀行、保險、股票及鋼材等行業緊隨其後，雖然經濟大環境一般，但這些板塊仍有一定支撐。

第三位是屬木的板塊，例如教育、成衣、環保及醫療行業排在中間位置，表現不過不失。

至於較弱的板塊則是屬土的板塊，例如基建、建築材料及房地產行業表現較疲弱，受到樓市供求失衡影響較大。

最弱為屬水的板塊，例如航運、旅遊、貿易、酒店及物流等屬水行業，在2026年將面臨最大挑戰，前景未算理想。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
16小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
13小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
13小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
8小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
12小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
9小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
12小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
15小時前