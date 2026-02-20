馬年投資切忌貪勝不知輸 火旺大利AI及能源 港股5個農曆月份料較佳

踏入2026年丙午馬年，在環球經濟變數多的背景下，堪輿學家唐碧霞指出，丙午年經濟大環境雖充滿挑戰，傳統行業將面臨嚴峻考驗，但「火」旺之年亦將為新興科技帶來前所未有的突破。對於投資者而言，這將是策略致勝的一年。

對傳統行業極為不利一年

唐碧霞分析2026年立春八字，指出今年格局為「身旺無財」，命局中欠缺財星，這在堪輿學上象徵整體經濟發展動力不足。她預警，馬年經濟前景未明，對於依賴舊有模式運作的傳統行業而言，將是極為不利的一年。

她續指，特別是大企業，經營環境將變得更為艱難，危機重重。受制於國際形勢緊張、資金外流及投資者信心不足等多重外圍因素影響，企業容易出現債務違約或資金鏈斷裂的問題。唐碧霞特別提醒從商的自僱人士，在進行借貸融資前，必須仔細衡量風險，切忌在局勢不明朗時強行盲目擴張，否則容易陷入進退維谷的困境。失業率方面，預計將出現微升的趨勢。

然而，危中也有機，唐碧霞指丙午馬年屬火，因此屬「火」的行業發展將最為理想。隨著科技發展迅速，新興行業如人工智能（AI）、直播帶貨、銷售、影視娛樂、保健及身心靈產業將迎來新突破，成為經濟寒冬中的亮點。

港股呈現「先跌後升」格局

針對備受關注的金融股票市場，唐碧霞表示，丙午年正處於經濟衰退周期，股市發展將出現劇烈震盪。雖然美股表現預計一般，但港股將呈現「先跌後升」的格局。

她引用易經卦象進一步解釋，上半年卦象為「山地剝」，代表剝落、侵蝕之意，暗示股票投資容易出現虧損，投資者若在此期間過分進取，極易「損手」離場。然而，進入下半年，卦象轉為「地風升」，象徵著如地底下的風般逐漸升起，股市將迎來反彈契機。

她坦言，只要不太貪心，下半年是有獲利機會。唐碧霞建議投資者在馬年不宜採取長線持有的策略，而應靈活變通，見好就收。她強調「有收益便要馬上離場」，切忌貪勝不知輸，否則最終可能一場空。她同時點出，農曆七月、八月、十月、十一月及十二月是股市表現較佳的月份，投資者可多加留意。此外，數字1號及6號亦被視為較為理想的幸運號碼。

行業部署：火運當頭 水運最弱

在行業板塊的部署上，唐碧霞表示，第一位為屬火的行業，受惠於馬年火旺，電子、科技、AI、能源、煤氣、石油、美容化妝等行業將排在首位，表現最為亮麗。

第二位為屬金的行業，例如金融、銀行、保險、股票及鋼材等行業緊隨其後，雖然經濟大環境一般，但這些板塊仍有一定支撐。

第三位是屬木的板塊，例如教育、成衣、環保及醫療行業排在中間位置，表現不過不失。

至於較弱的板塊則是屬土的板塊，例如基建、建築材料及房地產行業表現較疲弱，受到樓市供求失衡影響較大。

最弱為屬水的板塊，例如航運、旅遊、貿易、酒店及物流等屬水行業，在2026年將面臨最大挑戰，前景未算理想。