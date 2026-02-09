Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「金王」大膽預測破6000美元 亂世下至少30%買黃金白銀｜百萬倉

投資理財
更新時間：06:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-09 HKT

金價早前屢創新高成為全城熱話，吸引不少投資者將黃金納入資產組合。香港黃金交易所主席張德熙接受《星島頭條》理財欄目《百萬倉》專訪時剖析，金價過去經歷了長達十年的「跑輸通脹」及3至4年的橫行格局，現時的升浪正是「追落後」。若此時得到100萬元會選擇怎樣投資？他建議黃金佔比可達20%，另加10%白銀。  

記者 吳美茸

近來金價大上大落，現貨金上月底逼近每盎司5,600美元新高後急回，最新企穩4900美元水平，今年來仍升近15%。有「金王」之稱的張德熙向來是黃金「大好友」，他大膽預測黃金目前僅處於上升週期的「初期至中期」，未來數年仍會穩步向上，今年首兩季更有機會挑戰6,000美元大關。

黃金領漲 白銀多數「追落後」

張德熙指出，金價近年突然飆升，主要受惠於地緣政治局勢緊張、減息預期、多國貨幣貶值，以及各國央行積極增持黃金以支持本國貨幣和「去美元化」等多重因素帶動，令貴金屬資產抬頭。除了黃金，張德熙特別看好白銀的潛力，他說根據過往經驗，貴金屬牛市通常由黃金領漲，白銀隨後「追落後」，且升勢往往更為凌厲。

因應時局 黃金佔比增至兩成

在現今複雜的投資環境下，「百萬倉」應如何部署？張德熙認為，過往一般投資組合中黃金可能只佔5%，但在現今局勢下，應提升至20%，另加10%白銀。他解釋，當市場出現危機或其他投資產品下跌時，黃金往往能逆市上升，這20%的黃金配置足以抵銷其他資產大部份的跌幅。

事實上，今年來環球地緣局勢持續緊張，美國先後與委內瑞拉、加拿大及歐洲多國關係緊張，伊朗局勢亦持續不明朗。同時，市場「去美元化」行動持續，因為對美國龐大的財政赤字及對未來聯儲局政策的疑問，資金持續從美元流出，令黃金一再跑贏其他傳統資產。不過張德熙雖然認為金價「高處未算高」，但亦提醒投資者應量力而為，切忌過度借貸。

另外，張德熙亦看好本港樓市前景，因這「百萬倉」內30%資金可用於買樓，或投資地產股和REITS，他認為現時樓市仍有不少尋寶機會，例如部分區域仍有200多萬的小型單位，僅30萬元首期便可購入。此外，為建構平衡的組給，另外30%資金用於買股票， 重點考慮內地科技股。除此之外，10%可投入債券，如政府債券或銀色債券，作穩健收息。

「數碼黃金」入場門檻低

說回黃金，他特別分享新興投資黃金門路。除了傳統的ETF和礦山股，張德熙亦推介數碼黃金（GoldZip）。這項產品已在新加坡註冊，由香港黃金交易所發行發行，旨在降低黃金投資門檻。

「將1公斤黃金『拆股』，拆細至1克都有。」張德熙介紹，GoldZip買賣單位低至1克，按現價計入場費僅約166美元（約1,300港元），且支援24小時交易。投資者儲夠1,000克更可兌換實體黃金。所有黃金均為999.9成色，並有認可倉儲及由四大會計師事務所每季核數，透過區塊鏈每日公佈發行量，透明度極高。

他形容，GoldZip猶如年輕人或白領的「新式月供金會」，一出糧即可透過手機App買入少量黃金累積財富，同時亦可以24小時交易黃金。

港黃金成色及品牌有底氣

談及香港在國際黃金市場的角色，張德熙充滿信心。他指出，雖然各國黃金成色標準不一，如995、996，但香港建立的「999.9」標準已獲亞太區廣泛認可。

「香港黃金的成色及品牌是有底氣的。」他表示，港府除了建立黃金中央結算系統，同時正積極吸納一流精煉廠落戶香港。如回收金成色參差，需要精煉廠提純至「999.9」標準才能在國際交易。目前香港黃金交易所持有32個精煉廠牌照，當中12間活躍，更有兩間達國際標準。近期連國內及瑞士的大型精煉廠亦主動查詢合作，足見香港黃金的國際地位。

國際「硬貨幣」 亂世買黃金

訪問尾聲，張德熙分享了一個真人真事引證黃金的價值。1976年「越南解放」、北越成功攻下南越首都西貢，結束越戰。當年他身在美國，見到不少越南難民逃至美國。有人將越南盾兌換成金條纏在腰間帶到美國，他指「去到哪個國家，黃金就能變成當地的貨幣。」這些難民憑藉腰間的黃金，到達美國一兩年後便能東山再起，開設越南餐館﹑各類店舖，令他深刻體會黃金作為國際「硬貨幣」的特性，既能保值，又方便轉換，是動盪時代中更是便於攜帶的資產。

