銀價大幅回吐 現貨銀曾挫逾16% 金價跌回4800美元水平

投資理財
更新時間：12:19 2026-02-05 HKT
發佈時間：12:19 2026-02-05 HKT

白銀價格急挫，現貨銀一度下瀉逾16%，低見每盎司73.56美元，完全回吐過去兩天的回升幅度。現貨金價亦一度跌逾3%至4,800美元邊緣。

現貨銀最新報76.63美元，跌13%；現金銀最新報4,881美元，跌1.6%。

分析師：市場情緒廣泛疲弱

華僑銀行策略師Christopher Wong表示，市場情緒似乎已經轉為疲弱，包括股市及貴金屬等大多數資產，「脆弱的市場情緒」在「市場流動性稀薄的情況下創造了一個反覆循環。」

特朗普上周五提名前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）為下任主席，白銀同日經歷了有史以來最大單日跌幅，黃金則出現自2013年以來最大跌幅。

市場正在衡量沃什擔任聯儲局主席的影響，美國總統特朗普周三（4日）表示，如果沃什表達加息意願，不會提名他擔任這一職位。特朗普受訪時表示，聯儲局再次減息「幾乎沒有」疑問。

渣打：結構性驅動因素仍完好

渣打銀行分析師Sudakshina Unnikrishnan在一份報告中表示，「在對貨幣政策前景有更大確定性之前，（貴金屬）價格走勢可能仍將保持波動」，該行表示，近期價格波動是由於投資者贖回交易所交易產品中的持倉所致，但「結構性驅動因素仍然完好，我們繼續預期會向上重建」。
 

↓即睇減息部署↓

