AI醫療產業增長範例｜林小珍

今個星期初，筆者獲邀參與了年度財金界盛事——「亞洲金融論壇」（AFF）。論壇除了一如既往雲集各國財金官員和金融機構掌舵人，剖析環球經濟前景和資產市場走勢，今年新增了「全球產業峰會」，探討多個當時得令的產業議題，包括中國企業出海、人工智能和醫療科技等。無獨有偶，最近與北大資源（618）管理層聚會，公司的最新業務轉型，正正是集齊這幾個「關鍵詞」。

將傳統中醫藥更新

筆者與許多讀者朋友一樣，身體出現小毛病，或是出現一些「亞健康」的徵狀，都會找中醫師調理一下，很多時症狀都會得到紓緩，令筆者不得不拜服擁有幾千年歷史的中醫學術。學貫中西的北大資源主席黃啟豪Jason，就是看準中醫藥業的堅實底蘊，有條件進行現代化，結合新科技，創造龐大效益，因此決定以此作為公司轉型的核心業務。

北大資源於是收購了擁有近400年歷史的武漢「葉開泰藥業」，作為轉型的第一步。收購之後，Jason將傳統藥店升級改造，引進現代化的管理，建構「藥店+中醫診療+中藥衍生服務」的「大健康+」創新模式。有了系統化的企業管理，業務得以快速擴張，截至去年3月，葉開泰已經營運47家連鎖店、11家中醫診所，以及3家皮膚專科診所，營業額倍翻。

推AI輔助舌象與脈象分析

將藥店和診所現代化只是轉型大計的第一步。在AI時代，數據為王，公司善用診所日常營運收集到的臨床數據，開發出「葉開泰AI健康App」，為病人提供診前諮詢和診後管理，更有嶄新的AI輔助舌象、脈象以及生活方式分析，令醫師更好掌握病人的情況，同時可以持續為病人提供適時的健康指導和預防建議，一方面提升治療效果，同時亦有效提高用戶忠誠度。

醫療科企出海成「搶手貨」

正如在AFF上多位行業專家所分享，醫療科技是環球各國都著力投資的範疇，所以內地企業帶著具AI元素的醫療科技出海，自然成為海外合作方的寵兒。北大資源就選擇中東地區最富裕的市場——阿聯酋作為出海試點，為當地建構出一個名為ResoHealth的AI醫療數據與服務平台，作為醫療機構的後台數據引擎，並已取得迪拜衛生局（DHA）認證。

不過，醫療機構如果在數據方面單打獨鬥，效益相當有限。因此，北大資源亦都開發了Letsgo平台，一方面駁通葉開泰健康App的前端和作為後台的ResoHealth，同時連接阿聯酋及海灣國家的醫生、診所、保險公司和實驗室，一方面令整個醫療流程更加暢順和一體化，從而提高效率，但更重要的是帶來AI數據分析、健康風險和醫療的協同效應。

顧及發展中地區數碼基建較弱

而繼阿聯酋之後，公司亦將業務拓展至印度和東非，包括跟印度的Trivitron Healthcare 成立合資公司，將Letsgo和葉開泰服務融入當地的診斷中心和智慧醫院系統。新近更宣布推出Trivitron Digital AI，為當地醫療機構提供創新解決方案，包括一個具備實驗室信息管理系統（LIS）、網絡化醫學影像歸檔系統（Web-PACS），以及個人健康檔案等功能的一站式平台。

不少內地企業出海，以為將內地行之有效的一套搬到其他市場就可以，結果換來的卻是一場水土不服。北大資源「在地化」（Localisation）的成功，就是很好的示範，例如公司在發展印度市場時，特別考慮到當地的數碼化水平，相對於公司之前的市場，例如內地和阿聯酋為低，因此在系統開發的過程中，亦特別將數碼基礎建設的要求盡量壓縮，令到系統更容易落地。

由治病伸延至長壽之道

當然，將醫療過程數碼化，再配合AI運算，可以大大提升臨床診治的效益，但醫療AI化的更大片藍海，是將臨床數據用於科研，了解疾病成因以及開發新的防治方案。因此，北大資源亦成立了全球AI醫療創新委員會，集合AI、基因學和精準醫療領域的專家，開展長壽計劃，通過DNA和表觀遺傳檢測，實現個人化長壽管理。

林小珍

