謝霆鋒及蔡卓妍等化身恒生財神迎新春 下月推百萬金幣大抽獎

投資理財
更新時間：14:22 2026-01-28 HKT
發佈時間：14:22 2026-01-28 HKT

恒生財神自上世紀70年代開始每年為市民送上祝福，但今年新春將以嶄新方式延續傳統，邀請謝霆鋒、蔡卓妍（阿Sa）、洪嘉豪、女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC），以及曾希悅（Brittany）等藝人，化身「財神」，透過全新賀年金曲《財神到》與全港市民共迎新春。

將現身中環站和灣仔站

除此以外，恒生亦巧妙結合各區名稱，創作專屬祝福語，例如祝願油尖旺市民「財運暢旺」。另外，恒生財神將於2月4日至5日期間現身港鐵中環站和灣仔站，向市民派發明星財神賀年海報，市民亦可以在恒生的官方Instagram上，共同創作賀年祝福語。

同時，在2月2日至3月31日期間，恒生個人理財銀行及恒生商業銀行客戶分別完成指定「開運任務」後，即可參加「百萬金幣大抽獎」。完成任務越多，中獎機會越大。獎品總值超過100萬港元，包括「財神駿馬」999.9足金金章，以及「財神駿馬」999.9足金金章如意結等豐富獎品。

