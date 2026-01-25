強積金買樓再惹討論 資金宜閉環管理 「若賣樓後是否連本帶利回撥戶口？」｜李聲揚

近日，社會又再開始討論「強積金買樓」。強積金是否應該拿去買樓？筆者沒有特別意見，雖然筆者傾向是「不應該」，但現在社會分化，網上討論情緒行先，的確比較難有理性討論的空間。

「強積金買樓」早有討論

大家都知，強積金是為了提供退休保障，一般是三、四十年的投資。強積金2000年實施，至今25年，但有關「強積金買樓」，早有討論。殘酷現實是：當樓價升時，人人就抱怨「為何不讓我拿去買樓」、「為何不學新加坡」，這也是過去20年的主調。但到近年樓價不濟，大家就認為「政府拿我們的血汗錢去托市」、「為何要推人去死」、「不要上當」。

我們先看強積金制度的初衷。強積金屬於強制性儲蓄計劃，累算權益原則上須保存至退休年齡方可提取，提前提取僅限於特定情況，如永久離開香港、完全喪失行為能力或嚴重疾病。置業並不在此列，這是為了避免資金流失，削弱退休保障的完整性。

事實上，政府多次強調，強積金不是短期消費工具，而是長線投資，若過早動用，可能導致退休時資金短缺。截至去年底，強積金總資產達1.55萬億港元，人均結餘約32.4萬元，但這對許多中低收入人士而言，並不足以應付高通脹下的養老需求。

年輕人上車仍遙不可及

另一方面，香港樓價雖然早幾年調整不少，但對年輕人而言，上車仍是遙不可及的夢想。在此背景下，立法會議員及智庫紛紛提出放寬強積金用於置業的建議。之前亦有團體，提議設立「強積金首次置業計劃」，允許40歲以下青年動用部分累算權益作首期，或結合免息貸款減輕供樓負擔。

之前亦一直有人提到參考新加坡，當地允許國民以公積金購買政府資助房屋，甚至供樓，成效顯著，助力國民安居樂業。但當然，在樓市下跌時，就有人認為提出「強積金買樓」是政府「莫財」，想谷樓價的大陰謀。

分散過度依賴股市風險

支持「強積金買樓」者認為，此舉可緩解年輕人的置業壓力。現時約有15萬人強積金結餘超過100萬元，其中2萬人為40歲以下，若允許提取部分資金，更多人可以置業，應該對社會穩定有幫助。其次，從投資角度看，房地產可分散強積金過度依賴股票市場的風險。最後，此舉可望釋放購買力，很可能會令樓市反彈，改善政府的收入。

憂削弱強積金退休功能

然而，反對聲音亦不容忽視。首要擔憂是削弱強積金的退休功能。香港強積金供款率較國際水平偏低，若允許提前提取，資金無法滾存增值，退休時或面臨短缺。再者，此政策的實施細節複雜。如何確保資金僅用於自住物業而非投機？若賣樓後是否須「連本帶息」回撥強積金戶口？

總結而言，強積金用於買樓的構思雖具吸引力，能助市民實現安居樂業，並以樓宇作為退休後盾，但須權衡對養老儲備的衝擊及潛在風險。最終，政策成敗在於細節設計及監管，若能確保資金閉環運用，避免套現濫用，則可成為一項惠民之舉。政府應廣納民意，盡快展開研究，讓強積金不僅是退休金庫，更是財富增值工具。

Patreon作者 李聲揚

