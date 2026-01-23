Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金價逼近5000美元大關 白銀「破頂」觸99美元 大行上調金價目標至5400美元

投資理財
更新時間：10:05 2026-01-23 HKT
發佈時間：10:05 2026-01-23 HKT

受到避險需求增加、美元走弱，以及減息預期上升的影響，帶動金價持續上漲，一度接近5000美元大關、最高見4967元的歷史新高。同時，黃金相關股票亦集體上漲。目前黃金報每盎司4954美元，白銀亦升至歷史高位，每盎司升至99美元。

黃金價格本月已升逾14%。主要因為美國總統特朗普多次批評聯儲局，以及委內瑞拉、伊朗及格陵蘭的地緣政治影響，都導致投資者拋售主權債券及貨幣，轉投黃金等避險資產。

另外，數據顯示，美國第三季經濟增速略高於此前公佈的初值數據，美國第三季GDP修正值由原先4.3%，上修至4.4%。此外，申請失業救濟金人數的增幅也低於預期。市場預計聯儲局減息的前景增加。

金價及白銀持續創新高，港股貴金屬板塊集體上升，五礦資源（1208）漲逾11%，赤峰黃金（6693）漲超7%，紫金黃金國際（2259）漲超4%，贛鋒鋰業（1772）漲近5%，山東黃金（1787）漲近3%。

高盛稱黃金需求不斷增加

同時，高盛亦調整其黃金價格預期，由每盎司4900美元上調至5400美元，理由是私人投資者及各國央行的需求不斷增加。高盛報告指出，風險「明顯偏向上行，私人部門投資者可能因持續的全球政策不確定性而進一步分散投資。」
 

