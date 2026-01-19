BCT首推強積金「回水」安排 與基金經理表現掛鈎
更新時間：14:50 2026-01-19 HKT
強積金（MPF）受託人之一BCT表示，有見市場長期詬病基金經理「不論表現好壞皆收費」，因此推出市場首創、與基金經理表現掛鈎的投資管理費回贈安排，並適用於指定BCT強積金計劃及成份基金。根據資料顯示，目前只有BCT亞洲收益退休基金設有「同舟共濟」投資管理費「回水」安排安排。
BCT指出，於特定投資期間，相關基金的投資回報如未達目標回報，其投資經理將以回贈管理費的方式補償差距，令回報達至目標回報，或盡量接近目標回報，但回贈也有封頂，不會超過上述管理費，「不能要求基金經理貼錢打工」。
目標回報設定為年率3%
根據資料顯示，是次「回水」安排適用於泰康資產管理（香港）旗下 BCT亞洲收益退休基金，特定投資期為今年4月1日至2027年3月31日，目標回報為相關基金於特定投資期的目標回報，並設定為年率3%，而此年率不會在特定投資期期間改變。
若實際回報未達到3%，泰康將以一次性基金單位回贈方式向符合有關條件之計劃成員填補相關基金在特定投資期內，實際回報與目標回報之間的負值差距百分比（受限於最高百分比0.4%，即相關基金現時的投資管理費率）。回贈金額將根據該成員於特定投資期（即12個月）在相關基金的平均每月資產淨值（以每月月底的資產淨值計算）乘以該負差距百分比計算。BCT在計算每月月底的資產淨值以計算一次性基金單位回贈金額時，只會使用截至2026年3月31日（即特定投資期開始前的最後一個交易日）該成員持有的相關基金的基金單位數量。
