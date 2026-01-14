Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老虎證券料恒指目標30000點 稱美股步入「狂熱」 籲做好對沖

投資理財
更新時間：13:43 2026-01-14 HKT
發佈時間：13:43 2026-01-14 HKT

老虎證券公布今年全年經濟展望，預期以中港股市為主的大中華股市已重返中性，漸趨樂觀，美國股市則步入「狂熱」，按照去年12月預期，估計恒指今年目標是30000點；上證指數5000點，配置上建議增配中國權益，而在美股上則需要做好衍生品對沖。

港股處牛市中間階段

老虎國際全球合夥人徐楊表示，以中港股市為主的大中華地區經過2025年的估值回升，目前處於歷史估值中位數，既不便宜也不貴，正處於從懷疑轉向樂觀的過渡階段。他續指，對港股未來表現有信心，相信現處於港股牛市的中間階段，看好港股的創新藥、互聯網平台、新消費等板塊。

他續說，對A股同樣持樂觀態度，原因包括A股市場資金「場子」已經熱起來，預期每日成交將維持於2至3萬億元人幣水平，為A股的牛市奠定資金基礎；全球進入減息周期，人民幣走強為牛市格局帶來支持；以及內地政策財政刺激政策有望加碼等。他強調，需要警惕的是，投資A股不等於投資中國經濟，我們更看好那些具有海外營收能力、全球定價權和完整供應鏈體系的上市公司。

美股今年表現或不及去年

至於美股，徐楊說，雖未能預測美股是否已見頂，但現美國市場估值水平處於歷史95%點位，估計未來5至7年平均回報率可能只有年化3%至5%，意味美股今年表現或不及去年。惟他指出，依舊看好AI發展的主線，相信其是是「工業4.0」的動力，建議投資可用期權等工具做好風險保護，「不要虧掉自己的本金」。

50至60%配置大中華地區

整體配置上，徐建議，配置策略是50至60%在大中華地區，20至30%在美股，10至15%在固定收益，並同時關注企業盈利兌現和留意美國減息速度跟不上市場預期的風險等。

新股普漲行情或難再現

今年以來本港新股維持炙熱。老虎證券（香港）首席運營官王珊，像智譜、Minimax等新股累計漲幅都很亮眼，同時A+H上市需求持續旺盛，截至目前已有近100家公司遞表，遠超去年同期的，對今年香港的IPO的市場保持樂觀和充滿期待。她還透露，今年以來，據估算老虎在新股孖展數據較去年12月同期接近翻倍增長。

被問及今年新股超購倍數和首掛表現是否趨向正常，王珊指出，如果港股全年有20%漲幅的預期，IPO市場同樣不會差，但分化會加劇，如優質項目（如各行業龍頭）仍會受追捧，同時一手中籤率友好度會影響認購熱度，所以整體而言，今年新股表現或將回歸常態，普漲行情可能難再現。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
19小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
6小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
19小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
18小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
23小時前
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
5小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
15小時前