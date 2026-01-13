中產家長憂AI重塑職場 保誠：七成人料子女職涯難規劃

保誠保險聯合復旦大學國際金融學院開展的調查發現，中產家長對AI帶來的職場挑戰憂慮深重，其中68.4%受訪父母認為子女職業路徑更難預測規劃，62.5%擔心AI取代入門級職位加劇求職難度，約50%進一步憂慮子女初入職場難覓工作、就業後面臨替代風險。「保誠子女生涯規劃調查」覆蓋香港、北京、上海、廣州及粵港澳大灣區等重點城市的中產及高淨值家庭，聚焦子女從懷孕、求學到就業、創業的全生命周期需求。

港60%家長冀子女從事穩定工作

調查顯示，79.7%家長認為應提前為子女應對AI時代挑戰做準備，但73.3%內地家長、77.3%香港家長未採取具體行動。此外，35歲就業門檻、子女創業置業婚嫁支持等，均成為核心擔憂，香港家長對「鐵飯碗」需求尤為突出，60%希望子女從事穩定工作。



教育規劃方面，56.8%家長計劃讓子女出國留學，香港比例更高達80.4%，但僅14.3%內地家長、17.4%香港家長已準備過半留學資金。財務規劃整體缺口明顯，不足一半家庭為子女創業、置業、婚嫁儲備支持，僅1/3完成相關規劃。

左起：保誠保險首席客戶及市場拓展總監蔡明雄、保誠保險首席產品管理總監馮偉成、復旦大學國際金融學院副院長金融學教授高華聲。 吳艷玲 攝



保誠保險首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示，家長既重視子女品格、人際溝通等無形素質，也關注穩定收入等實質回報。

新保障計劃懷孕20周起可投保

為彌補市場缺口，保誠發布全新子女全生命周期保障計劃。首席產品管理總監馮偉成表示，該計劃孕婦懷孕20周起即可為胎兒投保，避免新生兒因健康問題無法受保的風險。產品亮點包括105%保證年金提取、最高170%總現金價值，設有最高5000美元學術成就獎勵，並提供自選入息安排、保費豁免、保單受託人制度及免驗身加保升級等設計，覆蓋多種風險場景。