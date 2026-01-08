強積金非必勝 「積金王」去年大賺66% 「燈神」卻輸逾兩成 兩者驚現一個共通點

積金局日前公布，2025年全年強積金整體淨回報為16.5%，實現連續三年取得正回報。不過，IPP Financial Advisers董事彭永東（Joseph）表示，即使整體強積金錄得不俗回報，並不代表所有成員帳戶結餘也同步上升，主因部分成員持有較高比例保守或債券基金；或在市場波動期間低位贖回和頻繁轉換基金，鎖定了短期虧損而錯過其後反彈等。因此，他指長線維持多元化資產配置及定期檢視（非頻繁短線操作），仍是提升退休儲備的關鍵。

兩者同於4月7日作基金轉換

BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟（Billy）亦表示，根據BCT去年全年數據，並以「積金王」（ BCT計劃成員強積金回報表現最出色者） 與「燈神」（ 表現最遜色者） 為例，其中前者全年總回報逾66.4%，後者則出現20.5%負回報。

他又指出，「有趣的是，積金王與燈神均曾於同年轉換過基金不下於一次，並同於4月7日作出基金轉換」。此外，兩者均同樣長期100%持有一隻基金一段時間。

單一基金策略未必適合所有成員

王玉麟表示，單一基金策略未必適合所有成員，成員若長期只持有一隻基金，並因市場周期作出適時轉換，或有機會捕捉到市場升跌而成為「積金王」，但如成員作出基金轉換後因基金表現不佳而削弱回報，亦隨時淪為「燈神」。成員應選擇合適的基金組合並避免頻繁轉換，才能更有效捕捉市場平均回報。

對生活繁忙的港人而言，要掌握投資知識並制定合適策略並非易事。他建議成員可多參考不同來源的專家看法，例如不同的投資經理分析、AI顧問建議及真實成員的投資組合表現，而非僅依賴單一資訊來源。