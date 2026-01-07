美股2026年增長股估值已高 吼高息「狗股」追落後 專家籲避開兩隻股

踏入2026年，除了港股之外，美股持倉部署亦備受投資者關注。「狗股理論」正正出自道瓊斯指數，若用狗股理論選美股，能否在今年繼續跑贏大市？高富金融集團投資總監梁偉民接受訪問時表示，傳統的「狗股理論」（Dogs of the Dow）在今年仍具參考價值，但他提醒投資者切勿「照單全收」，應針對理論盲點作出調節，並特別看淡名單上的Nike（NKE）及雪佛龍（CVX）兩隻股份。

狗股理論（Dogs of the Dow）是一種被動式選股策略，每年從道瓊斯工業平均指數（DJIA）的成分股中，挑出「股息率最高」的一批股票來組成投資組合。一般做法是在前一年度年末計算道指30隻成分股的股息率，選出股息率最高的前10隻，第二年年初相同比例買入，持有一年，到年底再根據新名單轉變。

回顧2025年美股十大狗股，接近大獲全勝名單，包括強生（Johnson & Johnson）、IBM、思科（CSCO）、安進（Amgen）、可口可樂（Coca-Cola）、雪佛龍（Chevron）、默沙東（Merck）、威訊（Verizon）、麥當勞（McDonald's）、寶潔（Procter & Gamble），其中9隻升幅均超過5%，升幅最強的強生更上漲逾47%，僅寶潔跌逾10%。

以2025年過去12個月派息計算，道指最高股息率的10隻股份則為威訊、雪佛龍、默沙東、安進、寶潔、可口可樂、聯合健康（UnitedHealth）、家得寶（Home Depot）、Nike及強生。相較於2025年的狗股名單，僅僅換位了3間公司，即麥當勞、IBM及思科被聯合健康、家得寶和Nike所取代。而2026年的狗股名單板塊亦較為分散，當中醫療保健佔4隻、日用消費品佔2隻、非必需品佔2隻，能源、通訊各佔1隻。

梁偉民指出，狗股理論背後的主要思想在於「均值回歸」，即股價短暫落後令股息率上升從而成為狗股，只要公司長線基本面未轉壞，股價有能力在往後一年出現翻身。此外，高而穩定的股息收入亦是狗股吸引的賣點，市場總有一批較保守或以價值為中心的投資者，青睞穩定價值股和股息股而非純成長型。

對於2026年的市況，梁偉民認為狗股策略是可以跟從。他解釋，不相信美股在2026年仍由增長股一支獨秀，原因是增長股估值已相當高，市場亦開始質疑高增長的預期是否過於樂觀。另外，他評估目前2026年的狗股名單中，大部分並未出現結構性轉壞，相信股價只是短暫落後，在變得便宜之後便有力追落後。

不過，梁偉民亦提醒，狗股理論亦存在盲點。首先，理論假設狗股股價下跌只是出於短期和周期性因素造成，而非長線走弱的結構性因素引致。同時，亦忽略公司生命週期，並不是所有公司都可長期維持良好發展，可能因管理出問題造成、或市場大環境淘汰，例如傳統菲林被數碼相機淘汰。

其次，若市場氣氛旺盛、資金一面倒追逐高增長股，狗股即使錄得正回報，亦很大機會跑輸大市；相反，在大市僅微升、甚至不升的環境下，狗股就較容易跑贏大市。

因此，他建議投資者需針對盲點調節策略，而非將狗股理論照單全收，深入了解每隻狗股落後的原因是出於結構性因素還是短暫因素，並比較其股息率是否處於自身過去5至10年的高位，因為狗股背後思維之一是博反彈，如股息不是真高，而只是其他股份低，博反彈說法就未必站得住腳。

具體選股方面，梁偉民對兩隻潛在狗股有保留。其中一隻為運動品牌Nike。他認為Nike有較明顯的結構性基本面轉壞，因早年營運策略出錯，過度側重直接銷售（DTC）而得罪零售商，導致B2B業務失去增長及市場份額。雖然公司近一兩年嘗試撥亂反正，但挽回零售商及追回市佔率需時且涉及成本，前景未明，故「未必會買」。

另外，梁偉民擔心油價跌勢未止，在2026年仍有下跌空間，因此看淡雪佛龍，同樣持「未必會買」態度。

梁偉民建議，投資者可用20%至30%資金執行此策略，若扣除上述不建議買入的兩隻股份，剩餘8隻股份，平均每隻佔資約2.5%至3.75%。

除傳統狗股外，他亦列舉其他高息且市值大的板塊供參考。當中包括通訊類AT&T；醫藥類的輝瑞（Pfizer）、默沙東（Merck）；零售消費類的可口可樂（Coca-Cola）、百事（Pepsi）、麥當勞（McDonald's）；以及煙草業的Philip Morris、英美煙草（British American Tobacco），不過他補充，煙草業有道德考慮，未必大家都願意投資。

