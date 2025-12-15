Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流

投資理財
更新時間：06:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-15 HKT

美國聯儲局上周再度減息後，今年以來已累計減息3次，連帶港元定存息率逐步向下，由年初時普遍有近4厘跌至近日不足3厘，其中龍頭行滙豐3個月定存息率則由年初3.3厘降至2.4厘，不少收息一族均慨嘆「食之無味，棄之可惜」，並尋求港元定存以外的替代選擇。卓橋財富創辦人余碩衡接受《星島頭條》訪問時教路，投資者若追求極低風險，可考慮轉投美元定存或短期儲蓄保險；至於想追求較高回報的進取投資者，則可考慮配置環球股票基金，但提醒切勿將大部份身家押注「美股七雄」，尤其長者更應量力而為。

低風險揀美元定存或銀債

對於風險承受能力極低的保守型投資者，余碩衡直言選擇不多，「如果係純粹要非常低風險嘅，當然只能夠做定期。」但目前港元定存年利率普遍已跌至約2.5厘水平，吸引力大減；若希望在低風險前提下爭取較高回報，可考慮美元定存。記者翻查資料則發現，目前美元3個月定存息率普遍逾3厘至3.9厘，其中滙豐則提供約3.4厘。

除了定存，政府債券亦是穩陣之選。余碩衡指出，銀色債券或美國國債均提供較穩定的利息回報，且風險極低，但提醒港府零售債券未必長期有發行，且二手市場的收益率也未必很高。

余碩衡建議，投資者可將目光投向債券基金。他解釋，債券也有分低風險或高風險，若選擇投資級別的債券基金，年回報約有5至6厘；若混合部份非投資級別債券，回報甚至可達6至8厘。

可一半定存 一半基金或收息股

針對手持百萬港元資金的投資者而言，余碩衡指出，部署關鍵在於「投資年期」，若資金需保持高流動性，例如一年內要用，選擇非常有限，只能做短期債券或定存。

相反，若資金可鎖定5年或以上，策略則靈活得多，例如保守型投資者可選擇採取「一半一半」策略，即50%資金做定存或購買短期儲蓄保險，通常有3至4厘回報，5年下來或有約20%總回報；餘下50%資金則可買入債券基金或收息股，以增加回報。

進取型也勿大手押注「美股七雄」

至於進取型投資者，可選擇約20%資金放入儲蓄保險或美國定存等；約30%資金放入現金流較強的基金，例如環球債券基金；餘下50%資金則投資股票。不過，余碩衡提醒，即使是年輕或進取型投資者，也不建議將大部份資金押注在「美股七雄」這類增長型股份，應適當混合有盈利基礎的股份，以平衡風險。

他強調，若投資者旨在收息，應選擇盈利穩定、現金流充足的傳統板塊，例如高息銀行股或中移動（941）等，較適合中低風險的收息一族。至於比特幣及黃金，因無法產生利息及現金流，亦不建議納入收息組合。

對於資產規模較大、約有1,000萬元以上的高淨值人士，余碩衡則指，可選擇的工具選擇更多，例如可直接參與債券市場或配置對沖基金。

買樓需量力而為 切忌過度借貸

至於不少港人最愛的買樓收租，余碩衡認為，隨着減息、新股市場回暖及專才計劃帶動，本港樓市已逐步企穩，但預期不會出現過去那種爆發式增長，若無槓桿買入，回報未必及得上環球股票組合的8至9厘；若為自住用家，則現時入市問題不大。

不過，對於已退休或臨近退休人士，他警告切忌過度借貸買樓收租，「如果你已經五、六十歲仲做槓桿，萬一睇錯市輸咗，咁就真係輸曬。」他建議退休人士的投資組合應以保本及創造穩定現金流為首要目標，避免過度進取。

余碩衡強調，無論資金多少，資產配置核心在於了解自己的風險承受能力及投資目標，「年輕人的時間跨度較長，當然可以進取一點博AI、博科技股；但退休人士要的是現金流，輸唔起。」他建議投資者轉移資金至美債、股市或樓市前，必須審視自身狀況，不要盲目追求高息及跟風。

