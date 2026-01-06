定息供樓有冇着數｜曾智華

世姪H睇中心儀安樂窩，準備買，問應該點決定。我一貫態度：「物色自住樓似尋找終生伴侶，選中後，只要負擔得起，絕不應斤斤計較點點差價，因這並非投資咁簡單，而是涉及生理心理長遠的安寧及愉快。」舉例，一個男人明明唔喜歡一個女人，會因「平平哋」而娶佢嗎？。相反，若遇上一位可以終身幸福相處的，當然應該當機立斷，只要不「破產」，就去馬！

結果， H仔落咗訂，買得心頭好，舒服晒，但第二個問題又來了。

「碌叔，如今我面對兩個按揭計劃，一為浮動按息計劃，目前是3.25厘。另一，銀行剛剛推出定息按揭，鎖死2.73厘，唔知點揀好？」佢有點惆悵。人永遠如此，冇選擇就好地地硬食。一有得揀就囉囉攣。針冇兩頭利，只可選適合自己的。

點解銀行突然推出平過現水平的定息計劃？當然並非慈悲大發，而是與按揭客戶「賭一鋪」。呢鋪，公或字銀行都會贏。

點解？因係人都估到美國今年將大幅減息。聯儲局局長被換之時，等於特朗普決定息率日子開始，以佢過往一年省到聯儲局主席鮑威爾飛起看，當換人後，邊個做，都只是佢傀儡，故此，定必大幅減息。一方面美國債利息支出大大降低，另一方面，可以刺激經濟，製造財富效應，為美國各種炒賣活動加添油火。

美國減息，香港一定跟，問題係跟幾多。銀行此時推出定式計劃「益」新按揭戶，可以俾少半厘，當然是睇死今年聯儲局減息水平，唔會半厘咁少啦，若去到一厘或厘半，咁，銀行就得米，即可長遠在定息市場中賺多一厘息。呢個數目，好龐大好和味㗎。咁，H仔應該點揀呢？貪即時慳半厘息，或是與銀行對賭，博一年內減息減到嘭嘭聲，並選擇浮息供樓，以免自己被鎖死？

小弟看法，銀行絕對不會死錯人，推定息，一定覺得自己有着數，故先發制人。若果是我，將選擇浮息及要求隨時還款而不罰息，以後有錢即還，力求提早鬆綁，做個冇負債的自由人。

資深傳媒人 曾智華