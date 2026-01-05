滙豐下調港元定存息率 6個月僅2.1厘 PAObank新客1個月18厘

新一年來到，隨着年結效應消退，多間銀行定存息率均見下調，其中最新包括龍頭行滙豐。該行將6個月港元定存息率由2.4厘降至2.1厘，減幅為30點子，適用於卓越理財尊尚、卓越理財、HSBC One及其他客戶，起存額則為1萬元。不過，該行未有下調3個月港元定存息率，繼續維持於2.4厘。

滙豐恒生中銀3個月2.4厘

其他大行方面，恒生及渣打6個月港元定存息率仍有2.4厘，中銀則有2.2厘，即全數高於滙豐。3個月港元定存方面，滙豐、恒生及中銀均以2.4厘佔先，但渣打只有2.3厘。此外，渣打提供12個月期港元定存，並有2.45厘。

PAObank受推薦新客 1個月速賺750元

另一方面，市場上仍有部份銀行提供高息定存優惠吸客，其中PAObank目前3個月港元定存息率2.9厘，6個月及12個月則為2.8厘及2.7厘，起存額為100元，且不限新舊資金。該行再推新一輪開戶迎新優惠，在1月31日前現有客戶透過推薦碼予親友，被推薦人成功開立全新個人戶口，首5萬元定存即享1個月18厘優惠，即速賺750元。另外，被推薦人成功開戶並敍造5萬元或以上定期存款，推薦人亦可即獲500元現金獎賞，上限5000元現金獎賞，而活動期間推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可分別額外獲得3000元、2000元及1000元現金獎賞。

工銀亞洲新客3個月2.9厘

此外，在工銀亞洲開立全新工銀財富戶口，若以300萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率為2.9厘；至於全新理財金、理財e時代或綜合客戶，3個月最高2.85厘，起存額為10萬元或以上。

現有客戶方面，工銀財富或理財金賬戶以新資金到分行開立港元定存，98天為2.75厘、188天為2.5厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天分別為2.75厘及2.45厘。