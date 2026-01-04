港股近兩年累積升幅驚人 李聲揚料2026年回報難及2025年 「即使跌市 可當低位買」

之前和大家回顧了2025年的情況。至於2026年市場會怎樣？不知道，未來就是不可知。有時筆者着實不明白，為何大家都執着於一年的情況。固然大家都要有個時間區間作參考，要有些話題。問題是：為何只看2026年市況？即使2026很差，但如果2027年大反彈呢？那麼2026的「差」，其實提供了更好時機，所謂「差」才更應該買。

整體來說，筆者看得比較保守。但很多人聽到「比較保守」，立即開動警備模式，以為筆者睇淡。非也。但筆者只是覺得，2026年不像2025年般容易。反過來說，很多人也低估了2025年有多容易。

2025年是史上最賺錢一年

具體一點：筆者相信香港樓市表現有機會較2025年更好，但港股美股恐怕會比2025年差，黃金及比特幣就真的不知道了。至於筆者大部份財富是股票，只有平價自住樓一層，所以大膽相信2026年的收入，比不上2025年。

以筆者自身來說，2025年是史上最賺錢的一年（請拍手）。所謂「最賺錢」，計及工作Patreon收入、股票升值、股息收入，當然還有自住樓升值。去年港股回報28%，美股也升16%，樓價止跌回升，不少收息股的股息有加無減。只要買得大，坐得穩，賺錢極易，但當然「買得大，坐得穩」本身就不易。

港樓表現料較2025年更好

樓市方面，香港樓市已由低位反彈。筆者專欄已經常討論其原因及勢頭，不用不停重複。不過值得留意的是，聯儲局主席任期將屆滿，新上任的必然是特朗普的「刷鞋仔」親信。除非通脹暴升（此可能也不能排除），否則美國應會再減息。這理論上當然會對香港樓市有利，還有是高才通，加上香港經濟回穩，租金一直在升，移民潮也告一段落（甚至有人回流），這些因素之前都討論過，所以來年若樓市表現好過今年，筆者不會意外。

股市方面，講到尾也是估值。AI股是否泡沫，仍未能肯定。但美股估值昂貴，都說了多年。美股2022年後，一直未有股災（雖然2025年4月高位回落兩成，已嚇走不少人），連續3年錄得雙位數回報。這當然不代表不可能再升，但要再升16%，未必太易。筆者認為美股2026年回報較今年差，不代表認為會跌——只是認為升幅未必有16%。

港股近兩年累積升幅驚人

至於港股，已經連升兩年，累積升幅其實相當驚人。2024年頭，恒指跌到15000樓下，現在已是近27000點。2025年恒指錄得28%回報，下年要超越此升幅，相信也是不容易。

但這代不代表筆者「睇淡」？當然不是。着實，環球股市一年平均回報就只是8至12%（看你怎計算），肯定美股和港股去年回報都大幅優於平均。這不代表美股和港股之後一定跌，但以純機率來看，筆者還是相信，2026年股市回報不及2025年。

當然了，筆者還是100%股票，還是一直在買。難道沒有28%回報就不好嗎？8至12%回報也很好呀。甚至乎，即使跌市，也可以當是低買的機會。所以，倉位才是一切，而投資也不應只看一年。

李聲揚

