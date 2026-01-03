離岸人民幣升穿6.97 創逾兩年半新高 分析料有上升空間

新年伊始，人民幣強勢持續，昨日內地元旦長假，在岸人民幣市場休市，離岸人民幣進一步上升，並升穿6.97兌1美元，最高曾見6.9664，創2023年5月中以來新高。分析相信今年人民幣將會延續升勢，有料首季尾便有望升見6.85，往後兩季升勢將提速。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，近期市場整體看好人民幣走勢，因預期在中美息差收窄以及令人擔憂的美國財政狀況下，美元將溫和走軟。與此同時，人民幣具結構性和季節性優勢，中國出現龐大的貿易順差，展現內地在關稅戰下的貿易仍具韌性，今年的貿易前景料仍將向好，加上近期人民幣中間價指導走強方向，顯示官方容許人民幣在今年「十五五」開局之年有序升值，藉此提升內地居民的購買力，刺激內需，兼緩和與貿易夥伴的關係，同時第4季一般是內地出口商結匯高峰期，此等因素均支持人民幣走強。

第3季有望升上6.7水平

在基本面和市場情緒皆有改善下，姜靜認為今年人民幣續有上升空間，中期料升至6.95，且不排除年尾升幅再稍擴大，但基於內地政策不願出現太波動的環境，故人民幣只屬溫和走強。

臻享顧問董事總經理王良享則估計人民幣短期將漲至6.95，今季尾便有望升至市場普遍所料的6.85，因今年美國將舉行中期選舉，特朗普政府為推動經濟增長，亦會逼令減息，並降低關稅，這有助美國通脹向下，故今年美國減息幅度或超出市場預期，再加上美國財赤情況，均不利美元。另邊廂，他預期中國1月有機會減息，以致限制了人民幣的升幅，但人行最近改口風指人民幣匯率具性，人民幣需求又大，對人民幣帶來支持，因此第2、3季人民幣有望升上6.8甚至6.7水平。

