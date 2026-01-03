港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘

【港股/狗股】適逢2026年開始，港股第一日便先拔頭籌，勁升700點取得開門紅，而「狗股」策略（Dogs of the Dow）再度成為投資者的焦點，紛紛希望找到高息兼有潛力大幅反彈的股份。回顧2025年，狗股策略大獲全勝，其中表現最好的股份升幅更超過兩倍。展望2026年，新一份10大狗股名單出爐，當中不乏「中特估」、能源及消費等板塊。香港股票分析師協會理事溫傑接受《星島頭條》訪問時指出，狗股策略具一定道理，但強調選股仍需以基本因素行先，並點評當中三隻股份值得留意。

狗股理論（Dogs of the Dow）源於美股的被動投資策略，傳統做法是在每年初從道瓊斯工業平均指數成分股中，揀選10隻股息率最高的股份（即「狗股」）。背後理念是這些高息股通常因股價下跌而推高息率，若藍籌股基本面未變，低估值意味著來年有較大反彈空間。港股市場亦借用此理論，通常從恒生指數藍籌股中篩選股息率最高的10隻股份。

回歸傳統的10大最高股息率藍籌策略，回顧2025年10大狗股表現相當出色，絕大部分錄得強勁反彈。名單包括恒隆地產（101）、信義玻璃（868）、中石化（386）、領展（823）、中石油（857）、信義光能（968）、海底撈（6862）、恒基地產（012）、中國宏橋（1378）及周大福（1929）。當中以中國宏橋表現最為驚人，全年升幅逾203%，領漲整個狗股組合；其餘股份亦普遍造好，僅得信義光能一隻股份錄得跌幅，全年跌約4.13%。

2026年狗股名單繼續以最高股息率選股，以過去12個月派息計算，最終得出的10隻股份為：東方海外國際（316）、領展（823）、中石化（386）、華潤電力（836）、中海油（883）、恒基地產（12）、中國神華（1088）、海底撈（6862）、中國移動（941）及中石油（857）。這份名單主要涉及五大投資主題，包括「中特估」、能源、消費餐飲、地產及航運板塊。

香港股票分析師協會理事溫傑認為，「狗股理論」有一定的道理，因為專注於大型指數成分股，若股價大幅落後從而推高股息率，通常反映估值已變得便宜，具備較大的上升空間。若投資者買入一籃子「狗股」，未來一年出現反彈的機會頗大。

不過，他強調，投資仍必須以基本因素為首。投資者需衡量股價落後是因為大市氣氛拖累，還是公司本身基本面轉差。「如果基本因素穩健，這類狗股的反彈幅度會比較明顯。」

在2026年的名單中，溫傑特別點名領展。他指出，雖然領展面對租金收益壓力，但在估值方面已充分反映。隨著進入低息環境，資金會傾向流入高息股，該部分目前領展估值則尚未反映，因此2026年仍存在投資契機。

至於華潤電力，溫傑表示，雖然該股份去年表現平平，但煤炭價格持續處於低位，相對火電業務盈利可以看高一線；加上國家「十五五」規劃預料將有篇幅專注新能源發展，對華潤電力有利好作用。相反，他對石油石化股持相對審慎態度，未必直接推介。

名單中的中國移動亦獲溫傑看好。溫傑指出，雖然電訊股近期表現較差，但預計中移動2026年業績約有7%增長，加上目前股息率達6厘以上。他假設，即使今年股價不升，投資者仍可賺取逾6厘回報，因此仍具吸引力。

對於部分只求「財息」的投資者，溫傑提醒，買入狗股的初衷不只為收息，更希望股價會有反彈。若投資者純粹想收息，他建議可考慮高息股ETF，例如富邦滬深港高股息（3190）或華夏亞洲高息股票ETF（3145），甚至是近期熱門的備兌策略（Covered Call）ETF。相對狗股，這些ETF比單買一隻股票風險較低，同時亦能提供吸引的股息回報。

