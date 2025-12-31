年輕人月儲$5000如何錢滾錢 入門首選月供股票 投機買幣「預輸晒」 兩大資產勿高追

2026年將至，新一年又是時候審視自己的理財計劃及目標，其中有大學生初入職場，月入約2萬元，扣除家用及日常開支，每月有約5,000元閒錢，但應如何善用資金「錢滾錢」？認可財務策劃師李澄幸接受《星島頭條》訪問時表示，年輕人理財首重建立習慣及防守基礎，建議在投資前必須先儲備「應急錢」；在投資工具選擇上，則認為以「平均成本法」月供股票ETF是入門首選，並點名兩類高風險資產需警惕。

投資前建安全網 儲6個月應急錢

對於不少欠缺投資經驗的新人傾向將積蓄放入銀行做定存收息，李澄幸直言，活期或定期存款從來不是長線增值的最佳選擇，因難以長期跑贏通脹；但他強調，這不代表完全不做，關鍵在於比例。初入職場者首要任務是儲備相等於半年開支的「應急錢」，這筆資金需具備高流動性，可放在活期或短期定存，甚至可考慮金融科技平台上的貨幣基金，既保持流動性，回報亦往往優於傳統銀行存款。

港股美股可選擇「六四比」配置

當建立安全網後，餘下資金應如何部署？李澄幸建議年輕人採用「月供」模式。他解釋，月供能強制儲蓄，避免出現「月光」情況，而且能透過平均成本法減低市場波動風險，培養關注市場的習慣。

至於選擇甚麼種類的股票，他首推入場門檻低、較低管理費的ETF（交易所買賣基金）。在地區配置上，他個人較看好港股，並解釋指近年表現雖然反覆，但估值相對便宜，具值博率，若分12或24個月去月供，在估值相對便宜的市場儲貨有好處。

他建議，可採取「五五比」或「六四比」，即約五至六成資金月供港股ETF，重點考慮高息類，作長線收息及防守；其餘四至五成則月供美股科技ETF，捕捉有增長潛力的股票，因年輕人未必需要全盤收息，應保留增長空間。

加密幣宜小注 迷因幣要預「輸晒」

另一方面，近年加密貨幣備受年輕人追捧，李澄幸亦不反對將其納入投資組合，但前提是必須先做好應急錢及核心儲蓄目標。他警告，加密貨幣是另類資產，若「計好數」仍有閒錢，也可以撥出約10%資金小注怡情。但他特別指出，受年輕人追捧的Meme Coins（迷因幣），應視為純投機，「心態上要預咗這筆錢可以輸晒、虧損全部本金才好入場。」

警惕黃金及白銀 提防高位接貨

展望2026年的風險，李澄幸特別點名要警惕黃金及白銀。雖然金銀今年升勢凌厲，但該資產本身無利息，若在高位接貨「坐艇」，隨時要守5至10年。同時，若政治環境緩和，以及減息預期改變，金價隨時出現調整，故不建議用大部分資金炒賣，並要小心槓桿風險。

勿做「月光族」 每月儲5%也好

李澄幸亦提醒年輕人，在投資前應先檢視父母有否為自己購買保險。若發現有缺口，尤其是醫療及危疾保障，應優先填補，以免因突發疾病而耗盡積蓄、打亂理財計劃。若預算有限的話，可先考慮保費較平的純醫療或危疾保險。

最後，他寄語「月光族」，理財不必強求，不一定要拿閒錢的三、四成用作儲蓄，關鍵是習慣。即使每月只儲5%或10%的收入，都要先儲蓄後消費，打好「餅底」去養成良好的儲蓄習慣。

