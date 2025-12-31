Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

年輕人月儲$5000如何錢滾錢 入門首選月供股票 投機買幣「預輸晒」 兩大資產勿高追

投資理財
更新時間：06:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-31 HKT

2026年將至，新一年又是時候審視自己的理財計劃及目標，其中有大學生初入職場，月入約2萬元，扣除家用及日常開支，每月有約5,000元閒錢，但應如何善用資金「錢滾錢」？認可財務策劃師李澄幸接受《星島頭條》訪問時表示，年輕人理財首重建立習慣及防守基礎，建議在投資前必須先儲備「應急錢」；在投資工具選擇上，則認為以「平均成本法」月供股票ETF是入門首選，並點名兩類高風險資產需警惕。

投資前建安全網 儲6個月應急錢

對於不少欠缺投資經驗的新人傾向將積蓄放入銀行做定存收息，李澄幸直言，活期或定期存款從來不是長線增值的最佳選擇，因難以長期跑贏通脹；但他強調，這不代表完全不做，關鍵在於比例。初入職場者首要任務是儲備相等於半年開支的「應急錢」，這筆資金需具備高流動性，可放在活期或短期定存，甚至可考慮金融科技平台上的貨幣基金，既保持流動性，回報亦往往優於傳統銀行存款。

港股美股可選擇「六四比」配置

當建立安全網後，餘下資金應如何部署？李澄幸建議年輕人採用「月供」模式。他解釋，月供能強制儲蓄，避免出現「月光」情況，而且能透過平均成本法減低市場波動風險，培養關注市場的習慣。

至於選擇甚麼種類的股票，他首推入場門檻低、較低管理費的ETF（交易所買賣基金）。在地區配置上，他個人較看好港股，並解釋指近年表現雖然反覆，但估值相對便宜，具值博率，若分12或24個月去月供，在估值相對便宜的市場儲貨有好處。

他建議，可採取「五五比」或「六四比」，即約五至六成資金月供港股ETF，重點考慮高息類，作長線收息及防守；其餘四至五成則月供美股科技ETF，捕捉有增長潛力的股票，因年輕人未必需要全盤收息，應保留增長空間。

加密幣宜小注 迷因幣要預「輸晒」

另一方面，近年加密貨幣備受年輕人追捧，李澄幸亦不反對將其納入投資組合，但前提是必須先做好應急錢及核心儲蓄目標。他警告，加密貨幣是另類資產，若「計好數」仍有閒錢，也可以撥出約10%資金小注怡情。但他特別指出，受年輕人追捧的Meme Coins（迷因幣），應視為純投機，「心態上要預咗這筆錢可以輸晒、虧損全部本金才好入場。」

警惕黃金及白銀 提防高位接貨

展望2026年的風險，李澄幸特別點名要警惕黃金及白銀。雖然金銀今年升勢凌厲，但該資產本身無利息，若在高位接貨「坐艇」，隨時要守5至10年。同時，若政治環境緩和，以及減息預期改變，金價隨時出現調整，故不建議用大部分資金炒賣，並要小心槓桿風險。

勿做「月光族」 每月儲5%也好

李澄幸亦提醒年輕人，在投資前應先檢視父母有否為自己購買保險。若發現有缺口，尤其是醫療及危疾保障，應優先填補，以免因突發疾病而耗盡積蓄、打亂理財計劃。若預算有限的話，可先考慮保費較平的純醫療或危疾保險。

最後，他寄語「月光族」，理財不必強求，不一定要拿閒錢的三、四成用作儲蓄，關鍵是習慣。即使每月只儲5%或10%的收入，都要先儲蓄後消費，打好「餅底」去養成良好的儲蓄習慣。

理財疑難，星島財經搵專家幫你手！請即Email：[email protected]

相關文章：定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流

相關文章：活期低息仍有捧場客？ 「應付日常周轉靈活性高」 一類產品亦可隨時提取

相關文章：45歲單身女冀10年後退休 每月被動收入2.6萬 專家稱租樓變數大 籲買樓或移居大灣區

相關文章：打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通

相關文章：港漂月入1.5萬自嘲「低過洗碗工」 為香港身份證淪月光族 專家教622儲蓄法

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角命案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
7小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
9小時前
牛頭角謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
6小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
8小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
15小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
11小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
9小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
12小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
13小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
14小時前