白銀破頂後急跌 對沖基金老將警告面臨5大短期風險 

更新時間：11:35 2025-12-30 HKT
發佈時間：11:35 2025-12-30 HKT

白銀價格昨日破頂後急回，暫反彈近3%至74.2美元，但仍距離84美元高位逾一成。前橋水基金全球宏觀投資者、現任Black Snow Capital創辦人兼行政總裁Alexander Campbell指出，雖然白銀的長期結構性看漲邏輯依然成立，但短期內多項風險正同步浮現，投資者需嚴防年底至明年初出現明顯回調。

涉稅務因素及美元反彈等

據外媒《MarketWatch》報道指出，在白銀價格暴漲後，曾在今年2月準確預判白銀上漲的對沖基金老將Alexander Campbell警告，投資者應警惕短期內五大風險因素可能引發的回調，包括稅務因素引發的拋售、美元短線反彈風險、交易所上調保證金抑制槓桿、技術面進入超買區，以及利用銅替代白銀的敘事升溫。

長期仍維持看漲立場

不過，Campbell對白銀長期前景仍維持明確看漲立場。他指出，白銀短期內確實可能因技術與資金因素出現修正，但在太陽能、數據中心與AI用電需求持續擴張下，白銀的長期結構性牛市基礎仍然牢固，回調反而可能成為長線資金重新布局的窗口。

另一方面，摩通早前一份報告指出，由於黃金和白銀在彭博商品指數（BCOM）權重嚴重超標，在明年1月的指數再平衡期間或將迎來大量「技術性沽盤」。

相關文章：金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤

