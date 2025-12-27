貴金屬迎瘋狂星期五 金價再破頂 見4549美元 銀價飊7% 「今年回報大勝美股」

聖誕節後首個交易日，貴金屬市場迎來「瘋狂星期五」，黃金、白銀和鉑金價格齊創歷史新高，當中現貨金一度突破每盎司4,540美元，創歷史新高。銀價更單日飆升約7.7%。有分析指，美元疲弱、地緣政治緊張局勢及對聯儲局2026年進一步降息的預期，成為推動貴金屬繼續破頂的主要因素。事實上，金銀今年的回報率已跑贏了美股標普500指數，有不少大行均指出，部分擔心「AI泡沫」的資金持續將貴金屬作為終極對沖工具。

白銀今年累升逾150%

現貨金在「拆禮物日」大升逾1%，一度高見每盎司4,549.92美元，再創歷史新高。全年來看，黃金已累計上漲約70%，有望創下自1979年以來最佳年度表現。紐約期金曾高見4,584美元，收報4,552.7美元升逾1%。

白銀表現更為亮眼，周五單日飆升7.69%，現貨銀突破79美元關口，最高曾觸及每盎司79.5美元。今年以來，白銀已累計上漲超過150%，遠超黃金的漲幅。

鉑、鈀升170%及111%

鉑金同樣表現驚人，現貨鉑金大漲10%至每盎司2,459.5美元，創歷史新高，全年漲幅超170%，創下自1990年有倫敦基準價以來最大年度漲幅。鈀金也漲逾11%至每盎司1,925美元，全年漲幅已超111%。

多重因素共同推動黃金價格持續走高。Sky Links Capital Group行政總裁Daniel Takieddine指，地緣政治緊張局勢加劇繼續支撐對黃金等避險資產的需求。委內瑞拉局勢緊張，美國封鎖石油運輸船並加大對馬杜羅政府的壓力，以及美國與尼日利亞政府合作對伊斯蘭國組織發動的軍事打擊，均增強了黃金的避險吸引力。

SPDR金ETF今年被增持20%

美元走弱也是推動金價上漲的關鍵因素。彭博美元現貨指數本周下跌0.7%，為6月以來最大跌幅，美元走弱通常對黃金有利。大量ETF買盤亦是近期金價上漲的主要動力，全球最大的貴金屬ETF——SPDR黃金ETF的持有量今年增長超過20%。

此外，市場對美國聯儲局將在2026年進一步減息的預期、各國央行持續買金、ETF資金流入增加，以及年末市場流動性較低而放大的價格波動，都是支撐金價上漲的因素。

白銀今年升勢比黃金更驚人，主要受到多重因素推動。首先，投機性資金流入白銀市場；其次，10月份歷史性空頭擠壓後，主要交易樞紐持續出現供應中斷；第三，美國商務部正在調查進口關鍵礦產是否構成國家安全風險，這可能為對白銀實施關稅或其他貿易限制鋪平道路。

聯儲局2026年進一步減息的預期、各國央行持續買金、ETF資金流入增加等，料均支撐金價上漲。

料成「AI泡沫」對沖工具

另外，高盛早前報告提出「商品控制權」的新敘事，認為金屬不僅是周期性資產，更是戰略資產。市場也注意到，金銀今年的回報率大幅跑贏標普500約18%的升幅，部分擔心「AI泡沫」的資金正在將貴金屬作為終極對沖工具。麥格理今年9月已指出，黃金成為AI投資者的對沖工具。若AI熱潮泡沫爆破，資金可能轉投實體資產的黃金。美銀上月亦提議投資者，買入黃金及中國股市以應對AI可能出現崩盤的對沖工具。

對於貴金屬市場在2026年前景，Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，對美國聯儲局在2026年進一步減息的預期、美元走弱以及地緣政治緊張局勢加劇，正推動貴金屬市場的價格波動。儘管年底前可能存在一些獲利了結的風險，但上行趨勢依然強勁。他預計黃金下一個目標是4,686.81美元，明年上半年很可能達到5,000美元。

名家料金價明年1萬美元

傳奇經濟學家、金融分析師兼暢銷書《貨幣戰爭》作者里卡茲（Jim Rickards）近日預期，明年黃金和白銀將迎來「爆炸性」表現，料金價可能達到每盎司1萬美元，而白銀價格或上漲至200美元並不會感到意外。

相關文章：《貨幣戰爭》作者料2026年金價飆至1萬美元 3大因素推金價上升

Birch Gold Group金融市場策略師Peter Reagan指，「就白銀而言，雖然無法保證，但經濟不確定性上升和持續通脹表明，在新的一年裏我們可能會看到更高的價格和更強勁的需求。」不過，市場研究公司Spectra Markets總裁Brent Donnelly亦持謹慎態度：「白銀是一種容易拋物線式上漲，然後崩盤的產品。」

至於鉑金，近幾周一路飆升，單是12月已上漲了超過40%。自彭博1987年開始收集數據以來，鉑金價格首次突破每盎司2,400美元。除了強勁的實體需求外，由於主要生產國南非的生產中斷，汽車和珠寶業所用金屬的全球供應今年預計將連續第三年出現缺口。



