錶市扭轉三年跌勢 勞力士一系列升值7% 金錶升幅跑輸金價 分析料可追落後

2025年即將完結，據名錶市場調查研究機構WatchCharts的報告，經歷連續三年的下跌後，名錶二手價格在2025年終於出現復甦跡象、止跌回升。整體市場指數今年首11個月升3.1%，當中以百達翡麗（Patek Philippe）表現最為突出，全年上漲7.7%；勞力士亦錄得3.3%的增幅，其中一個系列錶款更升值7%。

錶市喘穩 上月微升0.2%

據WatchCharts最新數據，11月整體市場指數微升0.2%；百達翡麗單月上漲1.5%，其中Aquanaut和Nautilus系列分別升價2%和1%。愛彼錶（Audemars Piguet）亦連續第二個月錄得增長，上漲0.2%，而勞力士上月則輕微跌價0.2%。值得注意的是，在主要品牌中，沒有任何品牌上月跌價幅度超過1%，這是近4年來首次出現的情況，顯示市場正趨向穩定。

今年11月沒有品牌跌價幅度超過1%，是近4年來首次（圖片來源：WatchCharts）

總結2025年，該機構形容錶市今年為「混亂之年」，多種因素交織影響市場，包括金價飆升超過70%、美元走弱，以及美國對瑞士進口關稅的反覆。

百達翡麗美國零售價升22%

今年美國對瑞士手錶的進口關稅從幾乎為零升至4月的10%，8月更飆升至39%，最終在11月中旬回落至15%。WatchCharts表示，關稅反覆變化的速度和幅度，迫使各品牌和經銷商不斷重新調整定價和庫存策略，消費者也不得不在不確定性的背景下做出購買決定。幾乎所有主要品牌都提高了零售價格，有些甚至不止一次。百達翡麗的美國零售價全年上漲22.4%，其中包括與臨時39%關稅直接相關的14.9%漲幅。

不過，以上不穩定因素未有影響二手市場復甦，下半年多個品牌的價格開始喘定，並從三年穩定下跌中恢復。在25個主要品牌中，今年有6個品牌錄得正增長，而2024年則全部下跌。

百達翡麗今年來升值7.7%領先各大品牌，其中Aquanuat系列大漲10.7%，Nautilus系列亦上漲6.1%。值得注意的是，該品牌的復甦主要集中在運動系列，而其正裝錶如Complications(-2.4%)、Calatrava(-5.6%)和Grand Complications(-6.0%)今年表現仍然疲弱，反映市場偏好仍傾向運動款式。

勞力士今年來二手價格整體價格上升3.3%。

勞力士今年來整體升值3.3%

至於不少港人收藏的勞力士，今年來二手價格整體價格上升3.3%，當中Date(+7.1%)、Cellini(+6.1%)和Datejust(+5.2%)是表現最佳的三個系列。相比之下，一向備受追捧的Sea-Dweller和Sky-Dweller系列分別下跌1.2%和2.7%。11月數據顯示，Submariner系列單月亦下跌0.9%。調查機構指，勞力士的市場復甦較百達翡麗更健康，因復甦不限於運動錶系列。

其他表現不俗的品牌包括Grand Seiko(+4.2%)、Tudor帝舵(+3.4%)、Cartier卡地亞(+2.6%)及歐米茄(+1.8%)。

金錶價格未反映金價升幅

2025年金價飆升超過70%，但金錶的二手價格上漲幅度遠遠落後於黃金本身的升值。以勞力士Day-Date市場指數為例，過去一年僅上漲5.7%。以勞力士Day-Date 40（Ref. 228238）為例，過去一年中升價約7,000美元，而15個最常交易的Day-Date型號中，沒有一個在同期升值超過5,000美元。

勞力士金錶升幅不及金價，圖為Day-Date 40（Ref. 228238）。

WatchCharts報告指出，目前某些金錶的熔金價值已佔其二手市場價格的一半以上，這為長期投資者提供了獨特的機會。特別是新古典勞力士金錶可能代表當前市場中最具吸引力的投資機會之一，因為它們的價格尚未充分反映黃金價格的飆升。