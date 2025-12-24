富豪輸錢 輸到無家庭地位｜周顯

日前筆者去傾一單生意，個中間人話，老闆應該答應條件，不過他要問過家人，先至可以覆實。

我奇怪地問：「老闆不是向來好惡，一言堂，家人完全無地位，他傾刁，家人無得講的嗎？」

中間人，也即是老闆頭馬，其實身家都有幾億銀，他說：「以前就係，你知啦，近幾年老闆輸咗好多錢，家人咪『日哦夜哦』，話老闆決定錯晒，老闆被『哦』得多，咪冇地位囉。」

這位老闆算是白手興家，猶然如此。另一位地產中亨，都有幾百億身家，又是富二代……其實都已70幾歲。他也是輸內房、輸地產，輸到好甘，以前好惡，仔女唔敢出聲半句，而家輸到「頭耷耷」，無他，個仔罵他輸晒阿爺留低副身家囉！

不過，這些其實都已是幸運的一群，皆因暫時仲可以保全生命，雖然遲啲如果個市再跌落去，就唔敢包，不過暫時仍然可以吃香喝辣，同以前分別不大。

然而，有幾個爆咗煲的，如馬亞木、鄧成波，自己的肉身瓜埋，兒子想怨都無得怨，咁先至叫做慘呀。

周顯

