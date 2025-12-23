買樓收租屬不智投資｜曾智華

過去幾月，在利益相關人士大力「估計」下，樓市仿似出現小陽春，雖未勁力反彈，但起碼看似企穩。只是，二手樓則慘少少，因購買力被新樓嗦晒，兼且，受「宏福苑」事件影響，令買舊樓者需再三衡量，幾時要大維修。最弊，必須付大筆維修費外，也可能要面對圍標大鱷，被人當水魚劏。

再者，將來政府可能推出新的政策，將所有結構水準及質素執正，這將是另一個維修費用黑洞。故此，越近30年樓齡舊大廈，情況越不理想，必定被撳價。

老友B有另類睇法，覺得舊樓價不升而租金升，問小弟有冇興趣買番三幾間收租，因有3至4厘利潤。

五大理由不涉足買樓收租

我一口否決，絕不做包租公，理由如下：（一）租金看似有三、四厘，但扣除管理費、差餉、換客前後裝修、供樓利息及買樓各項支出，三、四厘純為假象，有兩厘都偷笑。

（二）舊樓有很多結構性問題，例如天花漏水、窗台滲水，一切喉管皆在老化中，維修費用難以估計，搵師傅搞維修，做過者皆知，分分鐘俾完錢仲會谷到一肚氣，攞嚟煩。

（三）一旦逼近大維修日子，業主立案法團例必連場惡鬥，肯做（爭做？）委員的不少有利益衝突。唔肯做義工的，不少則認為自己有權利（冇義務？）大大聲質詢一切，但撓埋手唔參與，凡開會就扮演「挑剔大王」。

（四）香港好的租客唔係冇，但也有不少衰客，包括欠租或搞到間屋七國咁亂。屋既不是自己的，當然無興趣錫住用。我試過租樓俾人，竟然變咗「七仔便利店」，一日可24小時要求你解決問題，再於離開時，吉樓變了廢墟，執回原狀冇一、二十萬唔掂。

（五）樓市有升有跌，如今買樓收租，可能收埋的租金不及其貶值的厲害，分分鐘煩到周身汗得個桔。

基於以上五點，小弟認為買樓收租乃一項「不智投資」，故絕不涉足。

想乾手淨腳，唔煩又做包租公，買老牌傳統收租股好了。買邊隻？我唔會捉住你隻手教，投資要成功，只得一條路，自己做功課！

資深傳媒人 曾智華

