市場回暖未必等於風險消失 年末基金投資更要冷靜｜彭永東

投資理財
更新時間：17:40 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:40 2025-12-22 HKT

每逢年末，市場氣氛往往出現微妙轉變。今年2025年亦不例外。11月以來，部分主要股市出現反彈，投資情緒較早前改善，不少投資者開始重新部署。然而，表面回穩之下，市場其實呈現高度分化，板塊輪動頻繁、估值差距擴大，正是最容易令人「憑感覺做決定」的時候。

筆者留意到科技及人工智能板塊，仍然是市場關注的焦點。從數據來看，企業盈利並未轉弱，約八成以上標普500企業第三季盈利勝預期，科技及健康護理板塊表現亮眼。不過，美股升勢集中於少數大型科技股及AI相關股份，估值已處偏高水平。11月期間，增長股明顯跑輸價值股，部分AI股份出現獲利回吐，市場開始討論是否出現泡沫。其實，這類調整並不意外，也未必代表趨勢結束，反而提醒投資者，過度集中於單一主題，才是投資中最常見的風險來源。

宏觀環境同樣值得留意。美國通脹仍維持在約3%，高於聯儲局2%的目標，意味減息步伐仍有變數。中美貿易關係雖見緩和，但結構性問題未解，消息面仍可能引發短線波動。中國方面，第三季GDP增長放緩至4.8%，四中全會為未來五年政策方向定調，聚焦高質量發展及科技創新，長線方向清晰，但短期經濟數據仍反覆，市場難免起伏。

在這種情況下，筆者相認為基金投資更需要基本功，簡單綜合以下三點建議：

1.    分散投資不在於「買多幾隻基金」，而是分散不同地區、資產類別與風格的風險

2.    板塊輪動可以留意，但不宜變成追逐短期表現的理由。

3.    與其嘗試預測市場高低，不如養成定期檢視投資組合的習慣，確保配置仍然合適。

不少投資者回顧時會發現，真正影響回報的，往往不是市場方向，而是有沒有堅守紀律。短期波動容易令人急於獲利或恐慌離場，結果錯過反彈。基金投資的角色，正是透過時間與專業管理，平衡風險與回報。年末不是最後衝刺的時刻，而是為下一個投資周期重新調整步伐的關鍵。

彭永東

IPP Financial Advisers Limited 董事

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

