6隻新股混戰全面睇 專家教3大簡易選股條件 英矽智能暫秤先

更新時間：06:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-22 HKT

本港IPO市場今年非常熱鬧，投資者屢有斬獲之餘，年底前仍有多隻新股上市及招股，當中6隻新股將於周二（23日）同日截止認購，並於下周二（30日）上市。在花多眼亂及資金有限下，散戶難免有所困惑，究竟選股時有何簡易方法？獨立股評人唐牛接受《星島頭條》查詢時就直接點出3大要點，分別是「未有在A股或美股上市」、「沒有回撥」及「超購起碼過千倍」。此外，本文亦會逐一指出個別股份優點或缺點，務求讓讀者「食個尾糊」。

針對上述3大揀股要點，以周二截購6隻新股為例，全數符合「未有在A股或美股上市」要求；同時，有5隻均為「B制新股」，一成股份在港公開發售，不設回撥機制，但五一視界（6651）以特專科技公司（俗稱18C）章程申請上市，即5%公開發售，最多可回撥至20%，因此未能符合第二個要求而「出局」。超購反應方面，截稿時暫以英矽智能（3696）超購約154倍最受捧，其次是林清軒（2657）及臥安機器人（6600），分別超購約79倍及50倍，但因距離截購時間仍遠，是否「合格」言之尚早。

唐牛提到，利用以上述簡易方法揀股，雖然抽中機會相對較細，但贏錢機會則會相對大。另一方面，投資者亦可留意個別股份特點，以作進一步了解及分析。

1. 英矽智能基投陣容鼎盛

英矽智能為AI驅動藥物發現及開發公司，兼具「AI及生物醫藥」兩大熱門概念，擬發行9,469.05萬股，有綠鞋，招股價24.05元，集資約22.8億元，每手500股，入場費12,146.27元，為6隻新股之中最大，意味中籤一手時金額也相對大，大摩、中金及廣發證券為聯席保薦人。

值得留意的是，該股基石投資者陣容鼎盛，引入包括禮來、騰訊、Oaktree及淡馬錫等星級投資者，投資金額合共1.15億美元，佔比約39%。此外，該股上市後市值約134億元，有望符合明年3月納入港股通資格。估值方面，該股去年未有盈利，收入錄8,583萬美元，市銷率（PS）約20倍，較同業晶泰（2228）為低。

2. 林清軒憧憬複製毛戈平

中國國貨護膚品牌林清軒雖然屬傳統行業，但主打高端路線，加上另一國產美妝品牌毛戈平（1318）上市後表現甚佳，同樣備受市場關注。該股擬發行1,396.64萬股H股，有綠鞋，招股價77.77元，集資約10.86億元，每手50股，入場費3,927.72元，中信證券及華泰國際為聯席保薦人，並引入富達基金等7名基石投資者，認購金額合共6,200萬美元，佔比約44%。

該股上市後市值約109億元，同樣具「入通」預期。根據灼識諮詢報告顯示，按2024年零售額計，林清軒在中國所有高端國貨護膚品牌中排名第一，並且是中國前15大高端護膚品牌中唯一國貨品牌。去年收入錄逾12億人民幣，盈利約1.87億人民幣，毛利率更超逾80%；以此計算市盈率則約52倍，較毛戈平為高。

3. 臥安機器人行業概念煞食

臥安機器人為家庭機器人系統提供商，行業概念十足，旗下產品包括今年5月與9月分別推出的全球首款AI網球機器人Acemate和全球首款本地部署大模型的AI陪伴機器人Kata Friends。

該股擬發行2,222.23萬股H股，有綠鞋，招股價63至81元，集資最多約18億元，每手100股，入場費達8,181.69元，在同期6隻新股之中僅次於英矽智能，國泰君安國際及華泰國際為聯席保薦人。值得留意的是，該股基石投資者陣容强大，引入高瓴及無極資本等9名基投，認購金額達8,998萬美元，佔比近44%。

4. 美聯股份集資額最少

美聯股份（2671）為預製鋼結構建築服務提供商，擬發行2,460萬股H股，有綠鞋，招股價7.1元至9.16元，集資最多約2.25億元，為6隻新股之中最少，每手300股，入場費2,775.7元，甲乙兩組合共亦只有8,200手。同時，該股引入彩雲、Tiny Jade、吳興華及Logic Selective為基石投資者，認購額合共5,150萬元，佔比近26%。

至於該股獨家保薦人為申萬宏源香港，往績不俗，近4個項目3升1跌，而且3隻暗盤全數倍升。不過，美聯股份業務受內地建築市場周期影響，行業基本面一般，而且單一最大客戶近年佔收入高逾40%至60%。此外，該股上市後市值僅約11億元，欠缺入通憧憬。

5. 迅策基投佔比不高

中國實時數據基礎設施及分析解決方案供應商迅策 （3317），屬行業同類股份稀缺，兼具AI概念，擬發行2,250股H股，有綠鞋，招股價48元至55元，集資最多約12.38億元，每手100股，入場費5,555.47元，國泰君安國際為獨家保薦人，往績不錯，近9個項目7升2跌。

該股基石投資者陣容亦不俗，引入中視金橋（623）、無極資本及雲鋒基金等9名基投，投資金額合共3,957萬美元，但佔比不高，約27%。另要留意的是，該股連年虧損，於2022年至2024年分別蝕7,514萬、5,527萬及8,401萬元人民幣。

6. 五一視界需回撥較「蝕底」

數字孿生科技公司五一視界因公開發售部份最多回撥至20%，相對同期6隻股份較「蝕底」。公司雖然具有AI概念，但業績同樣連年虧損，於2022年至2024年分別蝕1.9億、8,708萬及7,897萬元人民幣，而且毛利率也逐年下跌，由65%降至51.1%。

該股擬發行2,397.52萬股H股，招股價30.5元，集資約7.3億元，每手200股，入場費6,161.51元，中金公司及華泰國際為聯席保薦人。此外，該股未有引入基石投資者。

