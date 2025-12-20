父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制

藝人佘詩曼今年踏入「5字頭」，早前她公開自己已立下遺囑，期望辛苦打拼回來的財產可按其意願分配。事實上，越來越多正值壯年的港人注重遺產規劃，除了確立將財富傳承給至愛或後人的安排，也避免將來後人出現爭拗。遺囑作為一份有法律效力的文件，原來訂立時有不少學問，若隨意撰寫，一旦出現漏洞便有機會引發後人爭拗。有律師有多年處理遺產事宜經驗的張志宇律師表示，協助客戶立遺囑時會建立「多一兩層的機制」，並清楚了解客戶分配意願，遇上遺產分配「偏心」的情況均會記錄在案。

張志宇多年來見過不少遺產爭議，他說最常見的原因是死者生前與家人溝通不足，「變成那些子女在老人家過世之後，都不知道有多少遺產」，另一個原因是家人之間關係疏離，導致爭執。若沒有立遺囑、依賴《無遺囑者遺產條例》分配遺產的話，很多時也會出現後人爭拗。他舉例，有父親過身後，其中一名子女聲稱因一直同住照顧父親，因此父親將住宅物業給其繼承，通常這種口頭承諾也很容易引起爭拗，因其他子女可能會表示對此遺產安排不知情，結果引發爭拗。

口頭承諾的遺產安排較易引起爭拗。

自己手寫遺囑小心有漏洞

不過，有時候即使立了遺囑也未必能避免爭拗，張志宇坦言有些人自己手寫遺囑，或上網下載遺囑範本照抄，其遺囑因為有不少漏洞而被挑戰。他說最簡單如寫錯受益人名字或其身份證號碼，有些則可能寫得不清楚，例如僅寫明離世後，將物業傳承給兒子，但沒寫清楚其他剩餘財產的處理方法。

張志宇表示，若由律師起草遺囑會列明客戶所有資產，即上述例子除了物業，剩餘所有財產的分配，甚至建立「多一兩層的機制」，例如協助客戶寫明若兒子較自己更早離世，或在自己死後28日內兒子離世的話，這些資產會傳承給甚麼人。

律師會了解客戶分配意願

同時，他也會詢問客戶為何作出該分配安排，舉例立遺囑者僅將資產傳承給大兒子，小兒子沒有獲任何分配，他身為律師會了解客戶意願，並紀錄下來，放在該遺囑的檔案內，「將來真的有需要（爭產官司）的話，律師要上法庭做證人，拿著檔案告訴法官，究竟當時這個客戶是怎樣給指示的。」

另一方面，律師也會確保長者有「精神行為能力」立遺囑，例如會要求65歲或以上的客戶，在立遺囑一兩星期前，先找醫生進行簡短智能測驗(簡稱MMSE)的認知測試，這份認知測試的報告亦會一併放入該遺囑的檔案。

張志宇建議客戶將遺囑交給遺囑執行人保存，或放到銀行保險箱。

為客戶立遺囑時，律師也會問清楚客戶是否有舊遺囑，是否已將舊遺囑正本撕毀；同時仍會了解新立遺囑的保存方法。他說交給律師存放遺囑未必是好方法，因遺族未必認識這位律師，律師亦有機會較遺囑人更早過身。

他建議客戶將遺囑交給遺囑執行人保存，當然這需要及早問準這位親友是否願意擔任執行人；另外也可以交由受益人保管，因為「對於他來說，一定會如珠如寶地保管這個遺囑。」

遺囑放銀行保險箱較佳

若客戶擁有銀行保險箱的話，則是存放遺囑的更好方法。因遺產執行人要盡其所能，找出死者的所有財產，例如去向各大銀行查詢死者是否擁有戶口及保險箱。值得留意是，打開死者的保險箱需要約民政事務署職員一同前往，民政署職員會抄錄箱內有甚麼財產，如果保險箱內有遺囑正本，會交給遺囑執行人處理。

張志宇補充說，不宜將遺囑放在聯名保險箱，他假設一位媽媽將遺囑放進跟女兒聯名的保險箱，而遺囑中女兒分配的資產不多的話，該女兒可能有可能偷偷地銷毀該遺囑。他又舉例若該女兒與媽媽鬧翻了，媽媽過世後她不去開啟這聯名保險箱，屆時遺囑執行人需向法庭申請命令又多一重麻煩。

另外，私人保險箱也未必適合存放遺囑，因這些保險箱坊間越開越多，後人不容易找到，相反後人聯絡本地銀行較容易，去信十多間銀行便可找到死者的戶口及保險箱。

訂立遺囑除了確立將財富傳承給至愛或後人，也避免將來後人出現爭拗。

私生子女同享遺產繼承權

曾有一個案，一個香港男士突然離世，突然間出現一個內地女士帶着小孩出來「爭家產」，原來這位男士多年來在內地有外偶及私生子，但遺孀在丈夫過身後才突然得知。張志宇指，在香港法律下，不論是否私生子，所有子女均享同等繼承權，配偶可先分得50萬元的資產，其餘再有配偶與子女平分。假設該男士有1000萬元資產，太太可獲50萬元，以及其餘950萬元的一半、即475萬元。另外475萬元則由各子女平分，若有3名子女，每人可獲約158.3萬元。不過若突然多了一名私生子，這475萬元便要平分四份，即每人118.75萬元。

他說這個案中、該內地女士申請法援，用盡法例下各種程序，要求「正印」太太賣樓、分錢。這位太太面對丈夫剛過身，申請遺產承辦也未完成，便面對外遇帶着私生子步步進逼，結果太太要急着賣樓、籌集資金滿足對方要求。不過他補充，不論這位男士生前是否立了遺囑，其私生子女仍可利用香港法例第481章《財產繼承（供養遺屬及受養人）條例》，申請從死者遺產中獲得一筆款項，讓私生子女生活得到保障。

