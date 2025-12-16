金價衝高回落已見頂？ 俄烏停戰憧憬削需求 今夜兩大數據成關鍵

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，已無比接近達成俄烏和平協議的目標。在憧憬停戰的樂觀情緒下，被視為避險資產的金價短線出現回落，一度跌逾33美元至4,271美元水平。不過，金價後市是否就此轉勢，還看美國今晚9時30分公佈10至11月非農就業報告，以及俗稱「恐怖數據」的零售銷售數據結果，因上述兩項數據將為聯儲局的減息路徑提供關鍵線索，一旦減息預期再次升溫，隨時觸發金價、以至股市反彈。

特朗普被指有信心說服俄羅斯

綜合媒體報道，美國與烏克蘭官員周一（15日）在德國首都柏林磋商俄烏停戰協議，據報美方建議向烏克蘭提供類似北約（NATO）第5條款（即共同防禦條款）的安全保障，以爭取烏方同意停戰協議，而特朗普亦被指有信心可說服俄羅斯接受。

金價走勢方面，雖然近日持續強勢，上周五更曾創出4,353美元高位，但今日已回落至4,300美元之下，連帶多隻在港上市黃金相關股獲利回吐，其中紫金黃金國際（2259）及赤峰黃金（6693）收市分別跌6%及5.7%，紫金礦業（2899）亦跌4.4%，靈寶黃金（3330）跌4%，中國白銀集團（815）則跌逾4.2%。

受政府停擺影響 數據充滿異數

值得留意的是，美國今晚9時30分將會公佈10至11月非農就業報告，但充滿了異常因素。受美國聯邦政府早前創紀錄持續43天停擺影響，美國勞工統計局（BLS）延長了11月數據的收集期，但無法追溯10月的家庭調查數據，並將合併公佈10月和11月的非農就業報告，而不會逐月單獨公佈。

此外，由於數萬名接受「延期辭職計劃」的政府僱員在9月30日之後離職，因此10月非農就業人數可能因聯邦政府大規模裁員而出現負增長。美國聯邦人事管理局（OPM）早前曾表示，約14.4萬名政府僱員接受了延遲辭職計劃。高盛則預計，這將使10月就業人數減少7萬，11月再減少1萬。

根據彭博調查的共識預期中值顯示，經濟學家預計非農就業人數將增加5萬，失業率將升至4.5%、創2021年以來新高。

大摩：經濟數據佳或是「壞消息」

另一方面，美國今夜同樣時間亦會公佈10月份零售銷售數據。有媒體調查顯示，10月數據預期按月升0.2%，前值也是增長0.2%。另有經濟學家預計，扣除汽車和汽油後的零售銷售將加速增長，表明第四季初消費者需求穩健。

除了影響金價之外，經濟數據結果同樣影響股市。大摩首席美國股票策略師Michael Wilson認為，若報告顯示美國就業數據溫和疲弱，可能反而有助推動股市上漲，因市場目前已回到「經濟好消息即股市壞消息」的狀態。他解釋指，勞動力市場繁榮固然有利於經濟，但會降低聯儲局明年減息可能性。

