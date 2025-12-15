Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐「開放銀行」服務快增至8行 連接其他銀行客戶量按季增50%

投資理財
更新時間：09:53 2025-12-15 HKT
發佈時間：09:53 2025-12-15 HKT

滙豐透過參與金管局的「戶口互聯」計劃，自去年12月推出「開放銀行」服務，讓客戶可在滙豐流動理財應用程式上查閱其他銀行戶口結餘，最近又新增功能讓客戶查閱其他銀行戶口的即時交易詳情。滙豐香港零售銀行及財富管理業務數碼平台及人工智能主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）表示， 至今授權該行透過開放銀行服務連接至其他銀行的客戶量，每季度按季增幅均達50%，而使用該服務的客戶登入數碼平台的頻率比其他客戶高近兩倍。

港人認知度大幅升至85%

郭哲明稱，目前該行的開放銀行服務可跟7間銀行連接，包括中銀、渣打、恒生、招商永隆、花旗、星展及東亞，預計可連接的銀行數目快將增至8間。該行會研究開放銀行下的客戶數據，好為客戶提供更個人化的服務，故此正在測試一些用例，主要有關戶口整合、戶口升級、簡化貸款審批。他指已有戶口升級的成功案例，且客戶反應正面。

上季滙豐就開放銀行服務向1,000名至少有2個銀行戶口的港人進行調查，發現受訪者對開放銀行的認知度從55%大幅提升至85%；67%人能識別已推開放銀行服務的銀行，並以滙豐的認知度最高。

下階段或涵蓋查閱定存資料

調查又顯示，除了整合戶口和優惠之外，用戶亦希望得到其他服務，包括個人化提示（51%）、 個人化財務建議（47%）及財富管理支援（45%）。他指這都是該行開放銀行服務未來聚焦的方向。現時服務可讓客戶查閱其他銀行的往來及儲蓄帳戶結餘，以及60日的即時交易紀錄，日後將延長至120日。下階段開放銀行或涵蓋查閱定存資料，惟取決金管局，目前仍在商討中。

此外，他指今年滙豐推出了615項新功能以提升流動理財App服務。截至10月，每月至少登入一次該App的活躍用戶按年增兩成，每日平均活躍用戶量按年增12%。在AI方面，滙豐已確立五大發展範疇，包括客戶服務及體驗、客戶盡職審查、信貸與貸款、工程與技術、員工產能。該行正積極試運和部署AI，尤其在發展個人化產品和服務等方面。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
11小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
14小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
4小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
18小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
14小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
15小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
3小時前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
2小時前