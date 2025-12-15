滙豐「開放銀行」服務快增至8行 連接其他銀行客戶量按季增50%

滙豐透過參與金管局的「戶口互聯」計劃，自去年12月推出「開放銀行」服務，讓客戶可在滙豐流動理財應用程式上查閱其他銀行戶口結餘，最近又新增功能讓客戶查閱其他銀行戶口的即時交易詳情。滙豐香港零售銀行及財富管理業務數碼平台及人工智能主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）表示， 至今授權該行透過開放銀行服務連接至其他銀行的客戶量，每季度按季增幅均達50%，而使用該服務的客戶登入數碼平台的頻率比其他客戶高近兩倍。

港人認知度大幅升至85%

郭哲明稱，目前該行的開放銀行服務可跟7間銀行連接，包括中銀、渣打、恒生、招商永隆、花旗、星展及東亞，預計可連接的銀行數目快將增至8間。該行會研究開放銀行下的客戶數據，好為客戶提供更個人化的服務，故此正在測試一些用例，主要有關戶口整合、戶口升級、簡化貸款審批。他指已有戶口升級的成功案例，且客戶反應正面。

上季滙豐就開放銀行服務向1,000名至少有2個銀行戶口的港人進行調查，發現受訪者對開放銀行的認知度從55%大幅提升至85%；67%人能識別已推開放銀行服務的銀行，並以滙豐的認知度最高。

下階段或涵蓋查閱定存資料

調查又顯示，除了整合戶口和優惠之外，用戶亦希望得到其他服務，包括個人化提示（51%）、 個人化財務建議（47%）及財富管理支援（45%）。他指這都是該行開放銀行服務未來聚焦的方向。現時服務可讓客戶查閱其他銀行的往來及儲蓄帳戶結餘，以及60日的即時交易紀錄，日後將延長至120日。下階段開放銀行或涵蓋查閱定存資料，惟取決金管局，目前仍在商討中。

此外，他指今年滙豐推出了615項新功能以提升流動理財App服務。截至10月，每月至少登入一次該App的活躍用戶按年增兩成，每日平均活躍用戶量按年增12%。在AI方面，滙豐已確立五大發展範疇，包括客戶服務及體驗、客戶盡職審查、信貸與貸款、工程與技術、員工產能。該行正積極試運和部署AI，尤其在發展個人化產品和服務等方面。