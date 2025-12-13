儲蓄型壽險肥了經紀 定期壽險划算32%｜藍血工廠

香港人出名精明，去街市買棵菜都要攞條蔥；但在中環那幾幢摩天大廈裡的金融遊戲面前，這份精明往往會自動繳械。

尤其是買保險。

諮詢公司 Quinlan & Associates 的 Benjamin Quinlan 最近發了一份報告，題目很長，叫《BTIR 2.0 – Buy Term, Invest the Rest》，拆穿了香港保險業一個行之已久的「公開秘密」。報告指出，香港人壽保險市場一年吸金 3,740 億港元，當中四分之三的新單都是帶有儲蓄成分的終身壽險（ Whole Life Insurance）。

香港的中產階級，最喜歡這種「一張單包生包死包儲錢」的懶人餐。保險代理（Agent）或經紀（Broker）會告訴你：供完這份單，既有保障，老來還有一筆可觀的 Cash Value，甚至可以富傳三代。聽起來很美好，像極了維多利亞時代的童話。

但 Benjamin Quinlan 的報告卻像那個指出皇帝沒穿衣服的小孩，冷冷地列出五大缺點：保費貴、回報低、紅利實現率（Fulfillment Ratio）貨不對辦、退保蝕大本，還有最重要的一點——利益衝突（Conflict of Interest）。

原來你交的保費，大部分不是用來「保」你的命，而是先「保」了這些中介人的荷包。報告指，終身壽險的佣金遠高於定期壽險（Term Life），這就解釋了為何你的經紀總是一臉誠懇地勸你不要買 Term Life，說那是「消費型」，供完就沒了，很不划算。

然而，數據是殘酷的。傳統保險公司這類終身壽險，保費可以比同等保額的定期壽險貴 22 倍。你以為多付的錢是拿去投資？抱歉，香港大保險公司近六成資產買了債券，過去幾年回報連 S&P 500 的車尾燈都看不到。更諷刺的是，那些非保證紅利的平均實現率只有 79%，即是說好的 100 元，最後只給你 79 元，這在商業世界叫 Breach of Contract，在保險界卻叫「非保證」。

西方世界早已流行 "Buy Term, Invest the Rest"（BTIR），即是「買定期壽險，餘錢自己投資」。這才是 Blue Blood 的理財智慧：將保障與投資分家。

這份報告提出了一個 "BTIR 2.0" 的概念，簡言之就是利用科技去中間化。現在有虛擬保險公司，又有數之不盡的網上投資平台，前者將定期壽險保費壓低達 32%，後者將投資費用減半。結果如何？報告算過，走這條數碼化 BTIR 路線，長遠回報隨時比買份傳統儲蓄型壽險高出 2.5 至 6.8 倍。

這是一個 IQ 題：你是願意每個月供一筆巨款，養活中環／太古坊甲級寫字樓的租金和經紀，換取一個幾十年後可能縮水的承諾？還是用十分之一的價錢買個純保障，將省下來的錢自己買 ETF 或者交給 Robo-advisor 打理，實實在在地握在手裡？

香港目前的「身故保障缺口」高達 6.9 萬億元。為什麼？因為Agent賣你的保單太貴，而你買不到足夠的保額。

當然，這需要「Financial Discipline」（財務紀律）。香港人之所以依賴儲蓄型壽險，很大程度上是因為缺乏自制力，需要保險公司充當那個拿著籐條的保姆，強迫你儲錢。但今時不同往日，在 D2C（Direct-to-Customer）年代，做個負責任的成年人，其實比想像中容易，也便宜得多。

以前資訊不對稱，買保險是買一份信任；現在數據攤在陽光下，買保險應該是買一份精明。至於那些還在推銷「供死會」式儲蓄型壽險的，或許該想想如何轉型做真正的 Wealth Advisor，畢竟，在這個 AI 年代，單靠 Information Asymmetry 賺錢的日子，恐怕已經進入倒數了。

藍血工廠