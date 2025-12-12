結婚擺酒靠3招「倒賺」幾十萬？ 網民直言「缺德」寧願「蝕少少」

結婚開支大，除了擺酒、化妝、攝影，有時還要支付外地賓客住宿費，即使會收到賓客的「人情」，一般也幫補不了多少。然而，近日有網名「woowoomeoww」的樓主與朋友交流時，被「自豪」告知結婚靠3招可以「倒賺」幾十萬，令她感到震驚，亦引起網民熱議，有人還直指此舉「缺德」。

woowoomeoww表示，日前有朋友結婚擺酒舉辦婚宴，詢問她「結婚賺咗幾多？」她表示自己「要俾幾十萬左右」；朋友則向她表示，自己結婚扣除成本後「賺咗幾十萬」令她相當震驚，難以置信表示「原來香港地而家結婚仲有得諗賺錢」。

woowoomeoww透露，朋友的婚禮「揀平價、偏遠酒店，所有物資都盡量淘寶，所有service都碌人情牌」，酒席當日擺了約20圍，據稱大概每位賓客人情1000至1500元左右，再加親戚送了不少金器。她補充道自己當日亦有出席，「仲突登封翻多過佢封俾我嘅人情」，但就對於安排不完全滿意；反觀朋友對於婚禮的安排很「自豪，主動同我分享（如何套現）」，woowoomeoww就覺得朋友的婚禮「成件事只為謀利咁，有啲sad」。

事件引起網民熱議，紛紛表示震驚直言「聞所未聞」，並稱「蝕幾萬已經好感恩」，「平（衡）到條價（錢）已經孝感動天」、「依家結婚我覺得輸少已經當贏」。更有人笑言賺夠買樓，「咁好賺，幾時再結？好快可以買樓」。亦有人認為不妥，「咁佢都幾肉酸」、「碌人情卡佢以為唔洗還咩」、「會唔會有啲缺德」、「人情有賺即係你付出遠低過人哋俾你嘅」，「人地辛苦花時間黎，佢應該感到慚愧先啱」、「佢以為人哋唔知，其實賓客感受到，真係好cheap!」

更有人表示聽到一個人這麼說就知道不要跟這種人來往太多，「因為佢會把握每一個機會cap你水，夾錢生意打工請人全部唔好預佢」。

有即將結婚的人士分享心情表示，本身就預計結婚會「蝕少少」，因為覺得結婚對當事人來講是開心事，「想邀請大家來分享我嘅快樂」，而不是想大家來「幫手找酒席錢」，所以賓客給多給少都無所謂，指蝕幾萬已經好感恩，平衡到支出更喜出望外。樓主亦表示，「最緊要係自己同另一半，仲有我地重視嘅人開開心心，好好enjoy到呢一日，咁就值曬了」。

相關文章：

打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通

投保索償遲遲未獲代理跟進 求助上線獲覆「冇賺過你佣金」 Agent實情無義務跟進？