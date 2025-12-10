Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

保柏香港擴展中國內地及香港醫療網絡 提供超過6500間醫院及服務點

更新時間：20:39 2025-12-10 HKT
發佈時間：20:39 2025-12-10 HKT

保柏香港宣布全面擴展於中國內地及香港的醫療網絡，客戶現可透過遍佈兩地超過6500間醫院及服務點的醫療網絡，享受免找數及優先診療服務。

服務覆蓋全國300個城市

由12月起，保柏香港特選客戶可透過全新「保柏綠色健康大使」於中國內地享有門診及住院優先預約，最快可於五個工作天內安排網絡醫院的門診預約。服務覆蓋全國300個城市、3600間醫院，並享有免找數服務，而且由優先預約、登記、取藥，到出院的整個醫療旅程均有專人提供協助。此服務亦包括網絡醫生，提供從預防保健、日間程序，以至癌症診療支援等多項專科服務。

香港提供接近3000個服務點

此外，保柏客戶於香港亦可使用接近3000個服務點。「Bupa Care Managers」現於指定診所駐場，提供個人化支援。服務包括由協助使用Blua Health 健康應用程式、電子藥房等數碼健康工具，到於診症時提供指引，或將查詢轉介至合適的保柏團隊。

同時，保柏香港與全港最大健康及美容零售商萬寧合作，推出全港首個「藥健保障計劃」，享有門診保障的會員可於全港超過60間萬寧藥房就指定小病小痛享免找數藥劑師諮詢及

