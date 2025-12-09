強積金實施25年 總資產增至1.5萬億 今年淨投資回報率15%

積金局主席劉麥嘉軒今天（9日）發表網誌，表示12月1日是強積金制度實施25年，強積金總資產已增至1.5萬億，今年初至今的淨投資回報率約15%。

各類基金年率化表現均錄正回報

劉麥嘉軒表示，自強積金實施以來截至今年10月底，各類基金的年率化投資表現均錄得正回報，而佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金，更分別平均錄得240%及200%累積淨回報，或5%及4.5%年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹。

越來越多打工仔自願性供款

除強制性供款以外，越來越多打工仔女和僱主亦作出自願性供款。今年首三季的強積金總供款額中，有25%屬自願性供款，較十年前同期的比例增長近一倍。

「懶人基金」跑贏年率化通脹

她指出，2017年推出俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），採取分散投資的原則，並設有收費上限，其物有所值的特色有助提升退休儲備，是其廣受打工仔女歡迎的原因。自推出以來，DIS旗下核心累積基金平均錄得6.9%的年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹。隨着強積金計劃加入「積金易」平台，DIS收費上限進一步降低，變相增加淨投資回報。

有信心未來行政費進一步降低

她又指，當強積金計劃加入積金易後，行政費不可高於積金易目前37點子的收費水平，減費惠及超過1,000萬個計劃成員帳戶，佔整體計劃成員帳戶逾九成，除了直接降低行政費，更能成為另一個促進市場競爭的動力。隨着越來越多人使用電子方式管理強積金，有信心行政費未來能夠進一步降低，令所有計劃成員受惠。