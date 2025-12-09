Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

強積金實施25年 總資產增至1.5萬億 今年淨投資回報率15%

投資理財
更新時間：10:38 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:38 2025-12-09 HKT

積金局主席劉麥嘉軒今天（9日）發表網誌，表示12月1日是強積金制度實施25年，強積金總資產已增至1.5萬億，今年初至今的淨投資回報率約15%。

各類基金年率化表現均錄正回報

劉麥嘉軒表示，自強積金實施以來截至今年10月底，各類基金的年率化投資表現均錄得正回報，而佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金，更分別平均錄得240%及200%累積淨回報，或5%及4.5%年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹。

各類基金的年率化投資表現均錄得正回報。
各類基金的年率化投資表現均錄得正回報。

越來越多打工仔自願性供款

除強制性供款以外，越來越多打工仔女和僱主亦作出自願性供款。今年首三季的強積金總供款額中，有25%屬自願性供款，較十年前同期的比例增長近一倍。

越來越多打工仔女和僱主作出自願性供款。
越來越多打工仔女和僱主作出自願性供款。

「懶人基金」跑贏年率化通脹

她指出，2017年推出俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），採取分散投資的原則，並設有收費上限，其物有所值的特色有助提升退休儲備，是其廣受打工仔女歡迎的原因。自推出以來，DIS旗下核心累積基金平均錄得6.9%的年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹。隨着強積金計劃加入「積金易」平台，DIS收費上限進一步降低，變相增加淨投資回報。

DIS旗下核心累積基金平均錄得6.9%的年率化淨回報。
DIS旗下核心累積基金平均錄得6.9%的年率化淨回報。

有信心未來行政費進一步降低

她又指，當強積金計劃加入積金易後，行政費不可高於積金易目前37點子的收費水平，減費惠及超過1,000萬個計劃成員帳戶，佔整體計劃成員帳戶逾九成，除了直接降低行政費，更能成為另一個促進市場競爭的動力。隨着越來越多人使用電子方式管理強積金，有信心行政費未來能夠進一步降低，令所有計劃成員受惠。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前