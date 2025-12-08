抽新股要避開兩類股｜曾淵滄

新股熱潮顯著降溫，遇見小麵（2408）上周五一上市就跌穿招股價，最終收報5.08元，較招股價低近28%。現時認購新股不包賺錢，投資者該如何選擇？這期我們談談選擇新股的原則。

生命科技股及Al股仍值博

先談近年那些一上市就升的股，其中不少是生命科技股及Al股，這些股一般在上市時仍然虧損，股民投入的錢是用來進一步研究發展，因此，對小股民來說是買一個希望，憧憬將來會賺錢，目前那些股價比上市時狂升許多倍的生命科技股，當年上市時也一樣沒有利潤。當然，當年同一個時候上市的生命科技股中，不是全部都會賺錢，其中一半以上至今仍在虧損，股價也自然成為仙股。但是，買10隻只要中兩隻，所賺到的利潤是遠遠超過虧掉的股，因此值得一賭。

AI股是新事物，有點像當年的科網股，最終科網股泡沫爆破，股價暴跌，但是在泡沫爆破前，炒足一年，現在只是Al概念股的炒作初期，相信離暴跌還是有一些時間，現階段申請新股賺錢的機會應該還是很大。上市後如果急升也不妨收起來再觀察，如果沒有急升，那麼不論是虧錢還是賺錢，不妨賣掉，取回資金再申請其他新股。

消費股需留意PE是否太高

遇見小麵則屬於消費股，認購消費股之前，不妨親身去看看這間企業的生意如何。遇見小麵是一間餐館，很簡單，去店面門口看看有多少人在排隊？有興趣的話還可以光顧一次，看看好不好吃，性價比如何？

然後，更重要的是讀一讀招股書中的一些內容，不必翻閱厚厚的一本書，只需要知道歷史P/E值及預期P/E值是多少就夠了。P/E太高者根本不值得申請，因為目前大部分消費股的P/E值都很低。

汽車等「內卷股」宜避開

「內卷股」也是應該避開的新股，汽車股就是「內卷股」，前陣子有間汽車股上市，來路還很大，與華為有關聯，但是上市後，股價表現依然令人失望。

礦業股受惠美國狂印鈔票

礦業股可以申請，特別是金、銀、銅這三種在過去幾千年都被視為貨幣的金屬是近期的潮流，這是炒潮流。美國狂印鈔票，債務危機重重，金、銀、銅這三種傳統貨幣值錢了，銅更是半導體產業的重要材料，生產覆銅面板的建滔積層板（1888）的股價更一度上漲1倍。

比較之下，今年新股上市，跌破上市價的股仍是少數，因此，逢新股都申請也是不會太錯。唯一擔心的是借錢認購而出現不足額申請，自己分到太多股，同時股價一上市就跌破上市價，虧損也許還真不少，因此應該盡量在截止申請孖展的那一天才申請，先留意有關新股孖展申請超額的新聞。

為了增加中簽的機會，可以考慮以孖展方式申請。目前證券業競爭激烈，孖展利率偏低，因此，借錢以提高中簽率是可以接受的風險。

曾淵滄

