不敢高追科技股有何選擇？ 兩類板塊結合如隱藏寶藏 李聲揚：總比持有現金好

即使只講美股，除了科技股外，還有很多其他選擇，近期美國的小型股、以及價值股表現都強勁，相關ETF都破頂。若投資者擔心AI泡沫，或者未入市而不敢高追科技股，也可以留意小型股和價值股，這總比持有現金為好。

在美國股市中，價值股和小型公司一直吸引着部份尋求長期回報的投資者。價值股現在通常指低估值的股份，它們往往來自成熟行業的公司，擁有穩定的資產和現金流，但因短期市場波動或行業周期而被忽略。相較之下，小型公司則是市值較小的企業，通常在增長階段，充滿創新潛力卻也伴隨着不確定性。這兩者結合時，形成了一個獨特的投資領域，讓投資者能從中發掘隱藏的寶藏。

價值股提供一種防禦性策略

價值股的概念源自於投資大師班傑明·葛拉漢（Benjamin Graham），他強調購買股票時應像買入整個企業一樣，注重安全邊際。美國的價值股多見於傳統行業，如製造業、金融服務或能源領域。這些公司可能擁有強大的品牌或專利，但市場情緒讓它們的股價暫時低迷。有些投資者青睞價值股，因為它們提供了一種防禦性策略：在經濟下行時，這些股票的穩定性往往優於增長股。它們像是一座堅固的堡壘，保護投資組合免受劇烈波動的衝擊。

小型公司代表了高增長可能

小型公司則帶來不同的魅力。這些企業通常在納斯達克或紐約證交所的小盤指數中活躍，它們不像大型藍籌股那樣被華爾街分析師緊盯，因此更容易被低估。小型公司往往由創業者領導，專注於新興技術、生物醫藥或消費趨勢。它們的敏捷性讓它們能快速適應市場變化，例如在技術轉型中抓住機會。許多如今的巨頭，如亞馬遜或特斯拉（Tesla），在起步時都是小型公司，證明了這種投資的潛力。對投資者來說，小型公司代表了高增長的可能，雖然過程充滿曲折，但成功時的回報往往令人驚豔。

當價值股與小型公司交集時，便形成了小型價值股這一細分領域。這些股票結合了低估的價格與增長的潛力。在美國市場，這類股票常見於區域性銀行、工業供應商或科技初創企業。它們不像大型價值股那樣保守，也不像純增長型小型股那樣冒險。投資小型價值股需要耐心，因為這些公司可能需要時間來證明其價值。經濟復甦期往往是它們發光的時候，當市場重新評估它們的資產和前景時，股價可能迎來反轉。

提防價值陷阱或流動性不足

然而，投資這些領域並非沒有風險。價值股可能陷入「價值陷阱」，即公司基本面惡化導致股價長期低迷。小型公司則面臨資金短缺、競爭激烈或監管變化的挑戰。它們的流動性較低，意味買賣時可能遇到困難，尤其在市場恐慌期。美國的經濟環境，如利率變動或通脹壓力，也會放大這些風險。投資者應分散持股，避免將所有資金押注單一股票或行業。

ETF讓散戶以簡便方式入市

為了有效投資，了解市場動態至關重要。價值股投資者常使用基本面分析，檢視公司財務報表和競爭優勢。小型公司則需關注管理團隊的遠見和創新能力。指數基金或ETF提供了一種簡便方式，讓散戶能參與這些領域，而無需挑選個股。例如，追蹤小型價值指數的基金或ETF能平衡風險與機會。筆者本身也持有價值股ETF（IWD）和小型股ETF（VB）。

總之，美國價值股和小型公司為投資者開啟了一扇通往潛在財富的門戶。它們強調紀律與遠見，而非追逐熱門趨勢。在多變的股市中，這些股票提醒我們：真正的價值往往隱藏在不起眼的地方。透過謹慎研究和長期持有，投資者能從中收穫不只財務回報，還包括對市場的深刻洞察。

