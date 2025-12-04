投資可能輸光 理財永遠不會錯｜周顯

網上討論區有一篇帖文題為《點解學校讀書唔教人理財？》﹕「如果中學有理財課，講股票、稅務、槓桿、投資心理學，唔知可以救返幾多個年輕人唔好被市場玩死。」

有一個網民正確地留言：「教完輸咗大把人跳樓都似。」

由於該帖文被《星島頭條》所報道，因而引來教育局的回應，教育局的回應很妙：「當局一直致力推動理財教育，學校課程包括小學人文科、個人、社會及人文教育、科技教育、數學教育，以及德育、公民及國民教育，已涵蓋理財教育的學習元素。」

很多人搞錯「理財」和「投資」

筆者寫過一本書叫《理財密碼》，自我感覺良好，覺得水平甚高，銷量也不錯，第一版銷清，第二版則賣不完。

顧名思義，這本書的主題是「理財」，但上述的人們包括那位連登仔，似乎搞錯了「理財」和「投資」，他想要學習的是投資，而不是理財，而教育局的回答則是社會及人民教育、德育及公民教育、科技和數學，已有了所有的理財元素。

簡單點說，你學投資，可能令你輸光，但你學理財，則永遠不會錯，但卻不會令你賺錢。我的《理財密碼》也只講理財，不講投資。

周顯

