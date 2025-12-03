大埔宏福苑五級火｜保監局找到1100張產險及7600張壽險保單 中國太平首批賠付537萬

大埔宏福苑五級火至今造成最少156人死亡，包括1名消防員殉職，社會氣氛一片哀傷。保監局行政總監張雲正今日（3日）出席一個論壇後透露，局方在大埔宏福苑火災後已成立專責小組跟進，目前已找到1,100張涉及的產險保單，以及7,600張壽險保單。對於涉事工程顧問公司結業會否影響索償，張雲正強調保險屬於合約，雖然當中涉及法律考慮，但相信問題最終能獲解決，而保監局作為監管機構亦會介入及嘗試協調。

料保費不會因單一事件增加

綜合媒體報道，張雲正指保監局成立的專責小組，主要是要尋找涉及火災的保單，以及確保理賠資源和過程流暢，又指已主動接觸幾乎全港所有活躍的壽險公司，均持盡力協助態度。

對於往後保險定價問題，他稱大多數本港保險公司背後都有再保險公司支援，保險屬風險分擔。雖然他不敢斷言未來保費不會增加，但相信不會因單一事件而全部由香港保費承擔。

中國太平：首批9宗家居保賠逾537萬

另一方面，承保該屋苑維修工程項目的中國太平保險（香港）（下稱「太平香港」）宣布，日前已完成火災事故首批共9宗家居保險的賠付工作，合共支付賠款537.2萬元。

針對大埔宏福苑火災事故保險情況，母公司中國太平（966）聲明指，太平香港承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。太平香港將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，強調做好保險理賠及客戶服務。

