GUM稱強積金11月人均虧損64元 年初至今回報4.4萬元

強積金顧問公司GUM公布今年11月強積金表現，11月「GUM強積金綜合指數」微跌0.02%，報284.8點，強積金人均虧損64元，而年初至今人均賺44,133元。GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，美股因華府持續停擺引發流動性緊張及AI泡沫論再起而下挫，使強積金11月中人均一度虧損達4,000元。

GUM表示，股票基金在11月整體回報微升0.02%。當中，表現最好的為「其他股票基金」，錄得9.5%升幅，年初至今回報19.8%，主要因康健護理主題的基金貢獻大部分升幅。

表現最弱的是「亞洲股票基金」，11月跌2.8%，原因在於此類基金對韓國市場有一定程度的配置比例，且集中於AI及半導體板塊，加上韓國股市今年漲幅領先亞洲，一旦AI泡沫疑慮升溫，回調幅度亦相對顯著，拖累整體表現。整體而言，年初至今，大中華及中港股票類基金仍保持領先，年內升幅逾30%。

懶人基金回報最好

在混合資產基金方面，GUM指，混合資產基金於11月整體微跌0.25%。股債混合比例較平衡、投資地區較分散的混合資產基金表現較好。GUM表示，預設投資策略基金（俗稱懶人基金）回報最好，當中核心累積基金及65歲後基金，兩者均微升0.1%，年初至今分別有13.4%及6.4%升幅。

至於固定收益基金指數11月整體回報微升0.25%，受減息預期增加影響，債券基金持續維持上升動力。其中，港元債券基金表現最佳，單月升幅達0.8%，年初至今累計5.8%。回報最落後的是強積金保守基金，單月升幅0.2%，隨美國進入減息周期、全球利率下行，其回報將繼續受壓。

劉嘉鴻：美股本月有望錄正面表現

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，美股因美國政府持續停擺引發流動性緊張及AI泡沫論再起而下挫，使強積金11月中人均一度虧損達4,000元。不過停擺結束後，且第三季科技巨頭財報普遍亮眼，顯示企業對AI的資本投入已轉化為實質盈利引擎，雲端、晶片及廣告業務均錄得強勁增長，使市場信心回穩。

展望12月，劉嘉鴻稱，在恐慌情緒退潮、聯儲局減息預期升溫帶動下，美股有望錄得正面表現，但須留意虛擬資產的波動已開始影響主流投資市場所帶來的風險。

資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，強積金10月和11月的走勢雷同，都是「月中下跌，月尾追平」，當中科技類比重較高的基金波幅尤其顯著，原因在於高估值板塊更容易受消息面影響而出現劇烈波動。雖AI泡沫疑慮擴散至亞洲，但港股展現相對韌性，建議成員定期檢視風險承受能力與投資目標，避免受短期消息急買急賣。

