積金評級指11月強積金微跌 人均蝕63元 一隻康健護理基金大升一成

投資理財
更新時間：11:51 2025-12-03 HKT
發佈時間：11:51 2025-12-03 HKT

強積金研究機構積金評級表示，11月強積金微跌0.02%，未能實現連續第七個月投資正回報，相當於每名強積金成員損失約63元；不過，強積金今年累計投資收益仍保持在2,108億元高位，相當於每名成員賺約43,972元。

亞洲股票基金表現最差

基金表現方面，宏利MPF康健護理基金11月回報達10.02%，帶動其他股票基金類別在11月上漲9.46%，亦是同期表現第二佳強積金基金回報的5倍。此外，11月以亞洲股票基金表現最差，按月跌2.77%，中港股票基金亦跌1.15%；不過，兩者今年至今仍錄22.23%及31.22%的回報。

全年回報或成史上第四佳

積金評級指出，2025年是強積金投資表現強勁的一年，平均每月回報達1.46%。若此趨勢在12月持續，年度回報將達約17.6%，成為強積金有史以來第四佳年度表現（僅次於2003、2017及2009年），較強積金年均回報高出12%，但低於2009年錄得的約24.61%的歷史最佳紀錄。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）提到，雖然強積金在11月以極微弱差距未能實現連續第七個月正投資回報，但強積金總資產連續第七個月刷新紀錄，規模達1.54萬億元，較年初增長約0.25萬億元，相當於每名成員平均結餘約32.13萬元，較年初升約5.2萬元。

按資產類別劃分，「積金評級指數」截至 2025 年 11 月 30 日的回報表現
2025年11月表現最佳的10隻強積金成分基金
2025年年初至今表現最佳的10隻強積金成分基金

↓即睇減息部署↓

