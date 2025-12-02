Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

永明對明年中港美股看法中性偏好 AI仍有機遇 促打工仔配置股債兼備

更新時間：18:44 2025-12-02 HKT
發佈時間：18:44 2025-12-02 HKT

今年股市升浪帶挈不少打工仔強積金投資大賺，永明資產管理香港首席投資策略師龔偉怡表示，維持對明年中港及美國股市中性偏好看法，又認為減息周期有利債市。永明金融亞洲資產管理總裁鄧斌建議打工仔來年的強積金資產配置要股債兼備。

中港股市受惠外資流入

龔偉怡相信，明年美股仍可受惠AI產業鏈，而中港股市則得益於外資資金流入及企業盈利改善，且在科技、晶片和AI相關發展下，認為可繼續放眼於亞洲市場。

料美國本月及明年共減息4次 倡啞鈴式配置

鄧斌指，看好明年市場前景，因不論中美或俄烏此等地緣政治關係開始進入緩和狀態，有利來年環境；同時，預期美國本月減息1次後，明年將再減息3次，合共減息1厘，利好風險資產，債價亦受惠。因此，他建議打工仔明年的強積金應作「啞鈴式」的資產配置，需股債兼備，並按自身年齡及風險偏好作不同比重的股債投資。他又特別看好六大板塊的機遇，包括晶片、機械人、低空經濟、AI、有色金屬及醫療。

AI泡沫機會較低 行業仍存風險

另方面，鄧斌提到明年需注意的潛在風險，指出雖然整體地緣政治出現平穩發展的趨勢，但仍存高度波動性。此外，儘管出現AI泡沫的概率較低，因整個產業還在增長中，惟仍存風險。

永明逾11萬客MPF投資集中 愈年長愈單一

另外，香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，發現該公司的強積金成員約有11.6萬人的投資風險比較集中，只投資於單一市場或資產類別基金，當中年紀愈大投資取向就愈單一，而投資單一市場或資產類別基金的50歲或以上成員佔比達逾兩成，他們大多投資保守基金，其次為港股及美股基金。現時永明的強積金成員數目接近90萬。

推獎賞計劃鼓勵調整強積金

她指有見及此，永明將於明年1月推出「積金即享獎賞計劃」，兼具獎賞與教育性質，以助成員更有效管理及投資強積金。奬賞包括商戶優惠券、里程等。計劃推出初期，會先讓特選客戶參與試行，該批客戶佔其總成員人數三成。

10月上線積金易 明年下調九成行政費

永明強積金計劃已於10月3日成功上線積金易平台。潘紀虹稱，明年1月3日起，將相應下調近90%基金行政費，減幅最高38.3%，包括永明強積金環球債券基金、永明強積金香港股票基金等等，平均減幅約29%。此外，永明彩虹強積金計劃逾50%基金將下調標準管理費，減幅最高約16.3%（永明強積金美國及香港股票基金），平均減幅約10.8%。

