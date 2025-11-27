大埔宏福苑五級火｜港保險業動員支援宏福苑居民 主動聯絡受影響客戶 加快理賠 附各保險公司支援措施

大埔宏福苑五級火至今造成嚴重傷亡，香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》訪問時表示，昨日宏福苑火警一發生，全港保險公司已在準備，「動員所有人力物力」，「特事特辦」加快處理宏福苑居民的人壽、醫療、個人意外、家居保等的理賠。她表示，各大保險公司均會設立特別熱線協助宏福苑居民，並作出特別安排，他們的個案會「盡早做、快速做」。多間保險公司均表示，會主動翻查客戶資料，找出居於宏福苑地址的客戶，前線代理亦會主動接觸居民。她又說，由於宏福苑涉及近2000伙，保險公司已「嚴陣已待」，調動人手處理居民各類理賠。

酒店房租或先行賠付

她說，今次保險賠償很大機會「特事特辦」，加快及簡化賠償程序。她舉例家居保險，一些產品會因應受保人居所火警、不再適合居住，就臨時居所開支，如酒店房租作「實報實銷」，她說有保險公司已表示將「特事特辦」，加快賠償此項開支。

至於家居財物，過往保險公司會要求客戶拍照，證明家居財物受損情況，但由於宏福苑居民暫時仍未能返回現場、公證行也未能到場，因此會請客戶先向保險公司報備；亦知道居民一些財物的購買單據已燒毀，因此會酌情處理、盡量寬鬆、簡化理賠程序。

對於宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平保險(香港)承保，其「大廈屋殼及公共地方」（火險）投保額為20億元，坊間估計將會被「Claim爆」。

再保險公司分攤風險

劉佩玲說：「保險公司做保險，我們的責任就是賠錢，應賠則賠」，但外界不用擔心巨額賠償會令保險公司財政不穩健，因保險公司會買「再保險」，「再保險公司是國際性的，會將風險分攤全球，他們說的是加州山火那種scale（程度）的災害」，再保險只要跟足合約便會賠償。她又舉例，當年颱風山竹襲港，保險公司也賠了40多億元，因此這個賠償金額規模保險公司有力承擔，公眾不用擔心。

她又估計，屋苑進行大維修，承建商亦會投保「建築全險」及「第三者保險」，就今次大廈建築受損及人命傷亡，相信有需要也可會動用到承建商買的保險。

保險公司或追討承建商

問到警方拘捕工程公司兩名董事和一名工程顧問，事件一旦涉及刑事責任會否影響保險賠償，她說技術上有機會，但估計保險公司或會「特事特辦」先進行客戶理賠，將來再向工程公司追討賠償。

盡可能免除死亡理賠所需證明

保聯表示，會員保險公司已即時採取行動，包括：

• 成立專人接聽熱線，解答災民對保單保障範圍、索償具體安排的問題

• 簡化及加快賠償程序

• 提供保單以外的額外支援

• 促請代理人為受害客戶提供即時協助

• 優先處理受影響保單持有人的索賠，包括：人壽保險、醫療保險、個人意外保險、家庭保險、火災保險等

• 盡可能免除死亡理賠所需的死亡證明

• 為災民提供保費假期／延長保單繳款期限

• 在指定時間內提供保單貸款利息減免

保聯表示，上述措施旨在確保受保人在此艱難時刻，能夠得到保險公司適切的協助，紓解他們面對的重大財政及精神壓力。為協助災民了解其人壽保險、家居保險、樓宇保險、醫療及個人意外保險等保障，保聯特別設立查詢服務，包括電話查詢和電郵：

電話：852-28619367

電郵：[email protected]

保聯網頁：大埔宏福苑五級大火相關的保險保障及理賠安排

保監專責小組推進工作

保險業監管局表示，正全力協調保險業界為受影響的人士提供支持及援助，已成立了由管理層領導的專責小組，全力推進相關保險公司的工作，確保業界投入足夠資源處理查詢和理賠申請。

保監局主席姚建華表示，保險作為社會的穏定器，在出現嚴重事故時必須提供緊急支援，知悉保險公司在火災發生後馬上採取應變措施，成立專人接聽熱線、簡化及加快賠償程序、提供保單以外的額外支援等，幫助受影響人士渡過難關。

局方表示，與保聯保持緊密聯繫，市民如有任何查詢，可透過以下電話熱線與保聯或保監局聯絡：

保聯：2861-9367

（星期一至五上午9時至下午5時30分）

保監局：3899-9983

（星期一至五上午8時45分至下午12時45分及下午1時45分至下午6時）

大埔宏福苑五級火｜各大保險公司支援措施（持續更新）

滙豐保險提供加快及個人化的理賠服務

滙豐保險表示，亦已設立專線，為受影響客戶提供協助：

滙豐銀行服務 / 滙豐人壽保險：2233 3066

滙豐一般保險（由安盛 AXA 營運）：2894 4676

滙豐保險將提供加快及個人化的理賠服務，以及視像心理健康支援，以協助受影響的個人壽險持有人。

友邦設24小時專線提供協助

友邦香港對大埔宏福苑發生的嚴重火災深感悲痛，並向所有受影響人士及其家人致以深切慰問。友邦香港會透過友邦慈善基金捐出2,000萬元，提供緊急援助並協助復原工作。友邦香港及藍十字承諾在這段艱難時期全力支援社群。

友邦香港客戶支援服務

友邦香港已於設立24小時專線2232 8860，為有需要的客戶提供即時協助。透過此熱線，客戶可獲得以下支援：

• 專人緊急跟進個案

• 醫療、理賠及其他所需支援

• 保障、索償及相關查詢

該公司表示，正根據紀錄識別可能受影響的客戶，財務策劃顧問亦已逐一主動聯絡他們，提供適切協助。

目前收到與本次事件相關的所有索償申請，已全部完成處理。將繼續致力為客戶在這段艱難時期提供即時、靈活及適時的支援。

中銀集團保險開設應急理賠綠色通道

中銀集團保險表示，已即時開設服務專線和應急理賠綠色通道，簡化理賠手續，快速響應受影響客戶的索償查詢與申請。如需協助或查詢中銀集團保險及經該行投保其他保險公司保單的事宜，請聯絡以下熱線：

中銀集團保險：3187 5137

中國太平保險 (香港)：3716 1616

中銀人壽：2860 0676

中國人壽 (海外) ：3999 5522

永明發5000元緊急援助津貼予受影響客戶

Sun Life永明對大埔宏福苑發生的大火深表關注，並向受影響居民致以深切慰問。Sun Life永明已即時啟動緊急應變措施，包括設立緊急支援專線 852-2103 8686，處理受影響客戶的查詢，前線理財顧問亦為受災客戶提供即時協助。

為協助受災人士應對燃眉之急，Sun Life永明將向居於宏福苑的受影響客戶及理財顧問，每人發放5,000元緊急援助津貼，並優先處理相關保單持有人之理賠申請，涵蓋人壽、醫療、及個人意外等範疇。

該公司又承諾全力支援受影響客戶，確保理賠程序快捷順暢，並與社區攜手共渡難關。

宏利主動聯絡宏福苑客戶支援 5000元現金援助

宏利表示，十分關注大埔宏福苑火災事件，並向受影響人士致以深切慰問，正主動聯絡居住於宏福苑的客戶，並提供以下支援措施：

特設緊急支援熱線2108 1333：為有需要的客戶提供協助，例如安排專人緊急跟進個案，提供醫療或其他所需支援，以及回應有關保障及索償事宜的查詢。

應急現金支援：為每一位居住於宏福苑的受影響客戶提供5,000港元的現金援助以應付即時開支。

個案管理：專屬醫療專案經理團隊可協助正在留院的宏福苑客戶跟進後續治療及康復事宜。

加快索償及豁免文件要求： 已成立專責團隊加速處理索償，並豁免受影響個案的個別文件要求，以簡化並加快流程。

保障持續：為配合受影響客戶的保障需要，若其保費未能如期繳交，保單將維持有效，確保客戶在這段艱難時間仍享有全面保障。

Bowtie設專門支援渠道 加快索償及協助

虛擬保險公司保泰人壽Bowtie表示，對昨日大埔宏福苑發生的火災深感悲痛，現已設立支援熱線，為受影響人士提供保單、醫療及各項相關問題的解答和支援。同時，Bowtie設立專門索償團隊，協助加快處理索償事宜，或有任何與保單保障相關的緊急問題。

Bowtie支援熱線：3008 8123

索償Specialist熱線：3001 5670

