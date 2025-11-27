大埔宏福苑五級火｜港保險業動員支援宏福苑居民 主動聯絡受影響客戶 加快理賠 保聯：險企有力應付巨額賠償

大埔宏福苑五級火至今造成最少55人死亡，香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》訪問時表示，昨日宏福苑火警一發生，全港保險公司已在準備，「動員所有人力物力」，「特事特辦」加快處理宏福苑居民的人壽、醫療、個人意外、家居保等的理賠。

代理主動接觸居民

劉佩玲表示，各大保險公司均會設立特別熱線協助宏福苑居民，並作出特別安排，他們的個案會「盡早做、快速做」。多間保險公司均表示，會主動翻查客戶資料，找出居於宏福苑地址的客戶，前線代理亦會主動接觸居民。她又說，由於宏福苑涉及近2000伙，保險公司已「嚴陣已待」，調動人手處理居民各類理賠。

酒店房租或先行賠付

她說，今次保險賠償很大機會「特事特辦」，加快及簡化賠償程序。她舉例家居保險，一些產品會因應受保人居所火警、不再適合居住，就臨時居所開支，如酒店房租作「實報實銷」，她說有保險公司已表示將「特事特辦」，加快賠償此項開支。

至於家居財物，過往保險公司會要求客戶拍照，證明家居財物受損情況，但由於宏福苑居民暫時仍未能返回現場、公證行也未能到場，因此會請客戶先向保險公司報備；亦知道居民一些財物的購買單據已燒毀，因此會酌情處理、盡量寬鬆、簡化理賠程序。

至於市傳宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平（966）承保，其「大廈屋殼及公共地方」（火險）投保額為20億元，坊間估計將會被「Claim爆」。

再保險公司分攤風險

劉佩玲說：「保險公司做保險，我們的責任就是賠錢，應賠則賠」，但外界不用擔心巨額賠償會令保險公司財政不穩健，因保險公司會買「再保險」，「再保險公司是國際性的，會將風險分攤全球，他們說的是加州山火那種scale（程度）的災害」，再保險只要跟足合約便會賠償。她又舉例，當年颱風山竹襲港，保險公司也賠了40多億元，因此這個賠償金額規模保險公司有力承擔，公眾不用擔心。

她又估計，屋苑進行大維修，承建商亦會投保「建築全險」及「第三者保險」，就今次大廈建築受損及人命傷亡，相信有需要也可會動用到承建商買的保險。

保險公司或追討承建商

問到警方拘捕工程公司兩名董事和一名工程顧問，事件一旦涉及刑事責任會否影響保險賠償，她說技術上有機會，但估計保險公司或會「特事特辦」先進行客戶理賠，將來再向工程公司追討賠償。

保監專責小組推進工作

保險業監管局表示，並正全力協調保險業界為受影響的人士提供支持及援助，就此，保監局已成立了由管理層領導的專責小組，全力推進相關保險公司的工作，確保業界投入足夠資源處理查詢和理賠申請。

保監局主席姚建華表示，保險作為社會的穏定器，在出現嚴重事故時必須提供緊急支援，知悉保險公司在火災發生後馬上採取應變措施，成立專人接聽熱線、簡化及加快賠償程序、提供保單以外的額外支援等，幫助受影響人士渡過難關。

保監局表示，與保聯保持緊密聯繫，市民如有任何查詢，可透過以下電話熱線與保聯或保監局聯絡：

保聯：2861-9367

（星期一至五上午9時至下午5時30分）

保監局：3899-9983

（星期一至五上午8時45分至下午12時45分及下午1時45分至下午6時）

Bowtie設專門支援渠道 加快索償及協助

虛擬保險公司保泰人壽Bowtie表示，對昨日大埔宏福苑發生的火災深感悲痛，現已設立支援熱線，為受影響人士提供保單、醫療及各項相關問題的解答和支援。同時已設立專門索償團隊，協助加快處理索償事宜，或有任何與保單保障相關的緊急問題。

Bowtie支援熱線：3008 8123

索償Specialist熱線：3001 5670

